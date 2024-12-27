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ИТ в госсекторе
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Дмитрий Григоренко: государственные информсистемы будут проходить обязательную оценку эффективности

Действующие федеральные государственные информационные системы будут проходить обязательную оценку эффективности и достижения результатов. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов власти.

На сегодняшний день для проведения оценки отобраны 50 государственных информационных систем. Они используются для оказания гражданам массовых госуслуг в таких сферах, как медицина, образование, транспорт, недвижимость.

«Задача в том, чтобы министерства и ведомства посмотрели на собственные информсистемы под другим углом. Не с точки зрения технологического исполнения, а как конечные пользователи этих самых систем. Для этого мы утверждаем конкретные критерии, а дальше проверяем – выполнены они или нет. В данный момент анализируем системы в ручном режиме, чтобы госорганы перестроились на новый формат работы», – сказал Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер также напомнил, что с 2025 г. Правительство внедряет новый подход к управлению ИТ-расходами в органах власти, чтобы выстроить системный подход к мониторингу результатов цифровой трансформации, а также повысить её прозрачность.

В рамках этого подхода все крупные ИТ-расходы до начала бюджетного цикла будут проходить обязательное согласование на подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации. Это означает, что создание новых государственных информационных систем должно быть предварительно согласовано с Минцифры и Минфином, то есть иметь обоснование с точки зрения ожидаемого результата, подтверждённый источник финансирования и объём средств.

Данная мера направлена на ужесточение контроля расходов на создание, развитие и использование ГИС.

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