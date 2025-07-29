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Дмитрий Григоренко: Правительство масштабирует пилотный проект по оптимизации документооборота

Правительство масштабирует пилотный проект по оптимизации документооборота на федеральные министерства и ведомства. Он направлен на сокращение бюрократической нагрузки в системе государственного управления и повышение реальной эффективности госаппарата. Эта работа реализуется под руководством заместителя председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко.

Федеральные министерства и ведомства при поддержке аналитиков аппарата Правительства уже приступили к оценке своих рабочих процессов. Основные направления оптимизации включают сокращение избыточных документов и отчетности, уменьшение ручного ввода данных и лишних действий в ИТ-системах, а также отказ от излишних согласований и бумажных копий. По итогам анализа ведомства представят конкретные показатели и контрольные точки для перезапуска своей работы.

С начала 2025 г. такой проект был запущен на площадке аппарата Правительства. Уже сегодня в нем участвуют все его структурные подразделения. Для каждого из них установлены четкие КПЭ по сокращению бюрократии. Они напрямую связаны с регламентными задачами структурного подразделения.

В частности, департамент протокольного обеспечения Правительства до конца 2025 г. сократит количество избыточных документов вдвое (на 3 тыс. документов), а департамент культуры, спорта и туризма в среднем вдвое ускорит внутренние процессы работы с документами (на 20 дней). Эти изменения коснутся оптимизированных процессов.

«Мы последовательно достигли 100% исполнительской дисциплины за счет повышения скорости работы с документами. При этом аналитика показала, что значительная часть этих документов избыточна. Сейчас наша задача – не просто ускорять согласования и контролировать исполнение задач, а повышать реальную эффективность работы госаппарата. По сути, мы внедряем принципиально новый подход к госслужбе, и во главе угла стоят не бюрократические процедуры, а реальные изменения и измеримые результаты», – сказал Дмитрий Григоренко.

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Все результаты оптимизации фиксируются на специальном дашборде, который в режиме реального времени отражает ключевые улучшения в работе департаментов. В их числе: сокращение ручного ввода данных в 2 раза, отмена более 1,8 тыс. избыточных документов. Кроме того, суммарно на 244 дня была сокращена длительность операционных процессов.

Проект продолжит развиваться для снижения административной нагрузки и повышения качества работы госорганов.

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