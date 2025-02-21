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Дмитрий Григоренко: В России введут маркировку звонков через виртуальные АТС для защиты граждан от мошенников

Для повышения безопасности граждан и борьбы с мошенничеством в России планируется ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС).

Данная мера является частью комплексного законопроекта Правительства по борьбе с телефонным- и интернет-мошенничеством.

Виртуальные АТС используются мошенниками для сокрытия своего местоположения, так как могут совершать звонок из любого места, где есть доступ в интернет. Кроме того, злоумышленники могут использовать такие виртуальные станции, чтобы выдавать себя за представителей банков или других коммерческих организаций.

С введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например, пометкой «виртуальный номер» или «интернет-звонок».

При этом такая маркировка наряду с другими мерами по борьбе с телефонным- и интернет-мошенничеством позволит правоохранительным органам эффективно отслеживать и идентифицировать мошеннические действия.

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Таким образом, злоумышленник не сможет совершать анонимные звонки через виртуальные станции. Человек сразу на экране своего телефона увидит, звонит ли ему банк, или это «интернет-звонок» от частного лица.

«Суть любой мошеннической схемы сводится к тому, чтобы завоевать доверие человека. Для этого злоумышленники используют различные уловки и манипуляции, чтобы ввести жертву в заблуждение и заставить её поверить в ложную информацию. Наши меры направлены на то, чтобы помочь людям избежать таких уловок. Мы подходим к проблеме комплексно и даем гражданам широкий набор простых в применении и эффективных инструментов для самозащиты в интернете», – сказал заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

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