Дмитрий Григоренко: Правительство достигло рекордных показателей исполнительской дисциплины при взаимодействии с Госдумой

В 2024 году Правительство достигло рекордных показателей исполнительской дисциплины в части подготовки законопроектов и нормативных актов. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в ходе совещания руководства Государственной Думы со статс-секретарями.

В частности, 99% законопроектов были внесены на рассмотрение в Госдуму в срок по итогам прошлого года. Этот результат является рекордным. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 95%, а в 2022 году – 84%. Важным достижением стала почти 100-процентная синхронизация сроков принятия законов и подзаконных актов в 2024 году. Это означает, что законодательные инициативы начинают работать сразу после принятия, без задержек, вызванных ожиданием разработки и утверждения подзаконных актов.

Дмитрий Григоренко отметил, что такой результат стал возможен благодаря внедрению системы мониторинга, которая в режиме реального времени отслеживает сроки подготовки документов и позволяет оперативно устранять возникающие задержки. Это значительно повысило эффективность законодательного процесса и снизило риски несогласованности в правоприменении.

Правительство также усовершенствовало порядок рассмотрения законопроектов, которые поступают на заключения или официальные отзывы. Для этого в процедуру подготовки правительственной позиции был внедрен механизм «автоматического согласования». В результате сроки подготовки отзывов и заключений федеральными министерствами и ведомствами сократились на 41% по итогам 2024 года. При этом на 15% увеличился объем таких документов за последний год.

«В последние годы мы сосредоточились на повышении исполнительской дисциплины, и прошлый год стал рекордным с точки зрения выполнения этой задачи. При этом мы постоянно совершенствуем взаимодействие с парламентом, и сегодня ключевой акцент сделан на качестве принимаемых законов. Для достижения этой цели мы систематизировали работу – выделили приоритетные законопроекты. Например, в текущую весеннюю сессию одним из таких приоритетов для Правительства и депутатов стал законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Его цель – с одной стороны, предоставить гражданам эффективные инструменты для самозащиты, а с другой – лишить мошенников возможности использовать их схемы обмана», – сказал Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер добавил, что Президент России Владимир Путин в ходе рабочего совещания с членами Правительства поставил задачу в кратчайшие сроки принять соответствующие меры по борьбе с мошенничеством в интернете.

Он также напомнил, что Правительство разработало и внесло в Госдуму комплексный законопроект по борьбе с мошенниками, который содержит порядка 30 мер.

В завершение совещания Дмитрий Григоренко поддержал предложение председателя Государственной Думы Вячеслава Володина о необходимости разработки большего числа законов прямого действия. Он отметил, что данная задача остается приоритетом. Все чаще меры вписываются непосредственно в законы, что упрощает их применение и повышает эффективность правового регулирования. В частности, в результате проведения данной работы в 1,5 раза сократилось количество подготовленных Правительством подзаконных актов за последние 4 года, составив 1,3 тыс. в 2024 году.

Вице-премьер также поблагодарил депутатский корпус за конструктивное взаимодействие. Он отметил, что для кабинета министров приоритетом в законодательной работе является качество инициатив.