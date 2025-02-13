Дмитрий Григоренко: Правительство одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству

На заседании в четверг Правительство России одобрило законопроект по противодействию телефонному- и интернет-мошенничеству. В ближайшее время документ будет внесен в Государственную Думу. Об этом CNews сообщили представители аппарата Правительства России.

Законопроект объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.

«Суть всех мошеннических схем сводится к одному – завоеванию доверия человека. Для этого злоумышленники используют различные уловки и манипуляции. Наши меры направлены на то, чтобы помочь людям избежать таких уловок. Мы подходим к проблеме комплексно и даем гражданам широкий набор инструментов для самозащиты в интернете. Они просты, но эффективны, многие доступны через портал Госуслуги. В результате комплекс мер направлен на то, чтобы сформировать безопасную цифровую среду», – сказал заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Среди ключевых мер законопроекта – запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников государственных органов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами. Это позволит минимизировать риски утечки информации и повысить уровень доверия к официальным каналам связи.

В рамках законопроекта вводится обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров. На экране телефона человека будет отображаться информация о том, кто именно звонит – банк, сотовый оператор. Если такой маркировки нет – это потенциальный мошенник. Данное нововведение поможет пользователям более осознанно подходить к ответам на входящие вызовы.

Граждане также смогут самостоятельно устанавливать запрет на международные звонки, что снизит риски мошенничества, так как злоумышленники часто используют иностранные номера.

Вместе с тем предусмотрена возможность блокировки телефонных спам-обзвонов и смс-рассылок.

Законопроект вводит возможность идентификации пользователей по биометрии при выполнении финансовых операций, например, при оформлении микрозаймов или получении выписок из бюро кредитных историй. Биометрию также можно будет использовать в качестве дополнительной защиты личных кабинетов на маркетплейсах и других платформах.

В целях повышения безопасности пользователей портала «Госуслуг» планируется ввести обязательные интервалы между сообщениями при смене пароля. После запроса на изменение пароля пользователь будет получать предупреждение о возможных мошеннических действиях, а затем, через 10-15 минут, сам код подтверждения. Это нововведение направлено на снижение рисков, связанных с «искусственной угрозой», которую создают злоумышленники, заставляя жертву действовать поспешно. Благодаря введению временного интервала у пользователей появляется возможность осознать ситуацию и не поддаться уловкам мошенников.

Также вводим функцию «автоматического» удаления старого номера телефона из личного кабинета «Госуслуг» и банковских приложений в случае прекращения договора с оператором связи. Это связано с тем, что операторы связи могут продавать или передавать неактивные номера новым пользователям. В результате существует риск, что старый номер попадет в руки мошенника, который сможет использовать его для доступа к личным кабинетам, в том числе для взлома аккаунтов через восстановление пароля.

Помимо установления «самозапретов» в рамках законопроекта предусмотрен ряд технический мер. В частности, планируется внедрение государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод». Она станет единой площадкой для информационного взаимодействия банков, операторов связи, цифровых платформ и государственных органов, в том числе правоохранительных. Они смогут обмениваться данными в режиме реального времени.

Таким образом, ГИС «Антифрод» призвана повысить скорость реагирования на мошеннические действия. Система позволит оперативно выявлять и блокировать подозрительные операции – например, попытки злоумышленников оформить кредит на чужое имя или массовую рассылку мошеннических сообщений.

В настоящее время ведется работа над созданием архитектуры платформы.