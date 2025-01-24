Дмитрий Григоренко провел совещание в Минцифры по развитию перспективных цифровых проектов

Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко провел совещание с руководством Минцифры России по вопросам реализации ключевых проектов цифровизации.

Вице-премьер напомнил, что за последние годы в России был создан фундамент для развития отрасли информационных технологий.

В частности, сформирована современная телекоммуникационная инфраструктура. Более 80% абонентов мобильной связи находятся в зоне приема 4G. Обеспечена возможность подключения к высокоскоростному интернету свыше 90% домохозяйств.

Значительное внимание было направлено на развитие кадров для цифровой отрасли. За последние пять лет количество сотрудников ИТ-компаний выросло более чем на 70% и достигло почти 1 млн человек. В два раза увеличено количество бюджетных мест в вузах на ИТ-специальности.

Был достигнут высокий уровень цифровизации системы госуправления. За последние пять лет количество пользователей портала госуслуг увеличилось в полтора раза. На сегодняшний день более 112 млн граждан зарегистрированы на портале, на нем реализовано оказание свыше 1,6 тыс. государственных услуг.

С применением цифровой модели управления осуществляется контроль исполнения национальных проектов и госпрограмм, а также формирование и исполнение бюджета на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В результате применения данной модели управления уровень достижения показателей национальных проектов составил почти 100% по итогам 2024 г.

«С этого года мы запустили новый нацпроект “Экономика данных”. Акцент в нем сделан на системных задачах. Во-первых, это развитие безопасной инфраструктуры для передачи и обработки данных. Речь об оснащении инфраструктурой 5G и создании спутниковой группировки. Параллельно будем разрабатывать и применять единый стандарт для оказания госуслуг. Граждане должны получать услуги быстро и удобно вне зависимости от того, в какой точке страны они находятся. Отдельное направление работы – внедрение искусственного интеллекта в большинство отраслей экономики и социальной сферы. Наряду с применением новых технологий будем повышать защищенность информационных систем», – сказал Дмитрий Григоренко.

В завершение вице-премьер отметил, что для реализации цифровых проектов будет применяться проектный подход. Этот метод позволит более эффективно управлять ресурсами, контролировать сроки и достигать поставленных целей.