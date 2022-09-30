Инженеры OCS и Datark разработали доступный модульный центр обработки данных

OCS Distribution и Datark, российский производитель решений для ИТ-инфраструктуры, разработали современный модульный центр обработки данных (МЦОД), который отличается доступной ценой и быстрыми сроками производства.

Ранее компания Datark совместно с инженерами OCS уже реализовала несколько успешных проектов.

МЦОД помогает обеспечить бесперебойное функционирование расположенной в нем ИТ-инфраструктуры (вычислительного и телекоммуникационного оборудования, устройств хранения информации), а также минимизирует вредное воздействие внешней среды (как природное, так и техногенное) на установленное внутри него оборудование.

В состав инженерной инфраструктуры готового МЦОД входят следующие системы: монтажные конструкции (модули, лотки, шкафы); система электроснабжения и освещения; система кондиционирования и вентиляции; системы безопасности; система диспетчеризации DATCHECK; система автоматического газового пожаротушения.

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МЦОД – это готовое к работе преднастроенное решение. Перед отгрузкой заказчику специалисты в обязательном порядке проводят тестирование всех систем. Также на продукт и компоненты в его составе действует гарантия от производителя.