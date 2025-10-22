Стойка «Датарк» с KVM-консолью первой в стране включена в реестр промышленной продукции Минпромторга России

Стойку с KVM-консолью компании «Датарк» первой среди аналогичных решений в стране включили в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России (ПП РФ № 719). Соответствующая запись появилась в картотеке государственной информационной системы промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

Включение в реестр дает заказчикам уверенность в технологической безопасности и позволяет устанавливать комплект на объектах энергетики, промышленности, банковского и государственного секторов.

«На текущий момент в каталоге Минпромторга нет аналогов нашему решению. Фактически мы стали первыми, кто предлагает подобное оборудование отечественного происхождения. Особо отмечу, что оно сертифицировано для работы с критической информационной инфраструктурой и соответствует требованиям Указа президента №166», — сказала Ксения Проничева, менеджер проектов «Датарк».

Продукт разработан с применением отечественных решений в партнерстве с C3 Solutions – российским производителем высококачественного инженерного оборудования для промышленной и ИТ-инфраструктуры. Решение обеспечивает безопасный и быстрый доступ к IT-оборудованию без использования внешних компьютеров, гарантируя высокую надежность, оптимизацию инфраструктуры и централизованный контроль. Оборудование интегрировано с системой мониторинга Datark-ITM, что позволяет отслеживать состояние и работу оборудования в стойке и датчиков, подключаемых в контроллер, в режиме реального времени.