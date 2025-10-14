Разделы

Компания «Датарк» запустила модульный ЦОД Optimod для Яковлевского ГОК «Северстали»

Компания «Датарк», разработчик и производитель модульных центров обработки данных в России, успешно реализовала проект по поставке и запуску МЦОД Optimod для дочернего предприятия ПАО «Северсталь», одной из промышленных корпораций страны. Новый дата-центр рассчитан на 10 стоек и способен обеспечить ИT-оборудование суммарной мощностью 100 кВт. Об это CNews сообщили представители «Датарк».

Поставленный Datark Optimod оснащен прецизионными кондиционерами, поддерживающими стабильный температурный режим и бесперебойную работу оборудования. Для обеспечения высокой отказоустойчивости в инфраструктуру включена система бесперебойного питания с резервированием уровня 2N.

Особое внимание в проекте уделено защите оборудования в сложных условиях эксплуатации – объект расположен на производственном комбинате по добыче железных руд, где высока концентрация железной пыли. Заказчик предъявил строгие требования к стабильной работе инженерных систем и конструкций, соответствующих российским и международным стандартам. Благодаря высокой заводской готовности МЦОД и четкому соблюдению графика, проект был реализован точно в срок с полным соответствием техническим требованиям.

Импортонезависимость

«В связи с удаленностью дата-центра для нас было критически важно создать инфраструктуру, которая обеспечит безотказную работу МЦОД 24/7, независимо от внешних условий и возможных форс-мажоров», – сказал менеджер по работе с ключевыми заказчиками Михаил Шумай.

В компании заказчика отметили, что новый МЦОД станет одним из элементов цифровизации предприятия. По их словам, запуск дата-центра позволит расширить информационную систему и внедрить новые сервисы.

