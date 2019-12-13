МТС построит модульный ЦОД в Приморье

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) заключили соглашение о сотрудничестве в области строительства модульного центра обработки данных (ЦОД) в Приморском крае. Дата-центр позволит расширить портфель цифровых сервисов для дальневосточного бизнеса и увеличить мощности для оказания облачных услуг на базе платформы CloudMTS. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов и директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

АНО АПИ окажет содействие по подбору оптимального земельного участка для размещения сооружения, возводимого МТС.

Объем инвестиций МТС в строительство модульного центра обработки данных за два года составит около 1,5 млрд.руб. ЦОД будет состоять из четырех модулей и вместит не менее 500 стандартных серверных стоек. Завершить строительство планируется в 2021 г.

«Модульный ЦОД станет вторым на территории Приморского края. Актуальность его строительства продиктована потребностями и запросами дальневосточного бизнеса. Например, за год объем хранимых данных в облаке CloudMTS вырос в три раза. Высокие темпы роста спроса на услуги дата-центров сохраняются благодаря ежегодному росту объема хранимых и обрабатываемых данных, с которым сталкиваются все крупные компании. Госсектор также сосредоточен на цифровизации услуг, что требует дополнительных ИТ-мощностей. Поэтому строительство нового ЦОД позволит расширить возможности и увеличить объем доступных сервисов для корпоративных клиентов в таких областях, как colocation, хранение и обработка данных в облаке, системная интеграция, а также даст больше возможностей бизнесу для построения катастрофоустойчивых конфигураций», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

«Мы готовы помогать МТС и другим компаниям — провайдерам цифровых услуг — в реализации их действующих проектов и запуске новых, находить для них проекты, где услуги компании востребованы. Сейчас это проекты в сфере ИТ, медицины, туризма, строительстве и других отраслях. Наше агентство открыто для поддержки всех проектов, помогающих развивать цифровую экономику Дальнего Востока», – сказал генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.