Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171033
ИКТ 13315
Организации 10449
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3406
Системы 25264
Персоны 73325
География 2770
Статьи 1512
Пресса 1201
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2591
Мероприятия 846

FeRAM FRAM Ferroelectric RAM Ferroelectric Random Access Memory Сегнетоэлектрическая оперативная память Сегнетоэлектрики

  • Сегнетоэлектрики — это материалы, которые имеют два стабильных состояния поляризации. Эти состояния сохраняются в отсутствие электрического поля, что позволяет использовать их для создания элементов памяти компьютера. Как правило, сегнетоэлектрики обладают доменной структурой, то есть разделены на области, которые могут иметь разную поляризацию. При приложении внешнего электрического поля поляризация доменов меняет знак на противоположный, переключается, — именно так происходит перезапись элемента памяти. Однако многократная перезапись доменов внешним полем может приводить к разрушению свойств пленок: часть доменов теряет способность переключаться при заданных условиях. Для того чтобы найти причину разрушений, необходим эффективный метод наблюдения за доменами и их переключением.    

18.03.2025 Разбуди флешку: новейшие устройства памяти на сегнетоэлектриках работают только после «пробуждения» 1
01.09.2020 Технологии хранения данных: что дальше? 1
08.04.2016 Российские физики вырастили компьютерную память будущего 1
13.06.2013 Новая компьютерная память в 10 тыс. раз быстрее старой 2
19.09.2011 Приближается микропроцессорная революция 2
23.10.2007 Необычные свойства кристаллов получили объяснение 1
01.10.2007 Texas Instruments анонсирует платформу для электронных паспортов 1
07.12.2006 Epson создает FeRAM нового поколения 3
07.12.2006 Epson создает FeRAM нового поколения 3
04.08.2006 Новый материал в 5 раз повысит плотность памяти FeRAM 2
04.08.2006 Новый материал в 5 раз повысит плотность памяти FeRAM 2
15.06.2005 Fujitsu и Seiko Epson объединяются для создания памяти FRAM следующего поколения 1
15.06.2005 Fujitsu и Seiko Epson объединяются для создания памяти FRAM следующего поколения 1
17.03.2003 На Тайване будут производить сверхбыстрые микродисплеи 1
14.02.2003 Toshiba и Infineon разработали FeRAM самой высокой плотности 1
14.02.2003 Toshiba и Infineon разработали FeRAM самой высокой плотности 1
01.11.2002 Сверхминиатюрная смарт-карта от STMicroelectronics и Fujitsu 2
15.07.2002 Fujitsu будет разрабатывать КПК 2
10.08.2000 Displaytech в этом месяце начнет массовый выпуск сегнетоэлектрических ЖК-микродисплеев 2
21.04.2000 Hyundai Electronics разработала сегнетоэлектрический чип памяти - FeRAM 5
15.03.2000 Fujitsu и Ramtron разработали новую архитектуру памяти - FRAM 1

Публикаций - 21, упоминаний - 36

FeRAM и организации, системы, технологии, персоны:

Fujitsu 2043 7
Seiko Epson Corporation 898 4
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 407 2
Toshiba Corporation 2933 2
Fujitsu Laboratories 46 2
Intel Corporation 12238 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 433 1
Spiceworks Community 11 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
8321 1
Miyota 2 1
Композит 94 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 372 1
Hyundai Motor Company 390 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7956 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9409 6
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 895 5
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 252 5
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти 51 5
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2689 5
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 159 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13895 4
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 247 4
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 57 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16124 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13995 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17180 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14492 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2980 2
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 874 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12093 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7128 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13392 2
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 739 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2202 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11515 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 1
DDR - Double data rate 2753 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4826 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4937 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5829 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3363 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5685 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9486 1
NAND flash memory - флеш-память 626 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3260 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4272 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4295 1
HDD HAMR - heat-assisted magnetic recording - Термомагнитная запись - Тепловая магнитная запись - Магнитная запись с подогревом 42 1
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 52 1
MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording - Микроволновая магнитная запись 14 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 520 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Зенкевич Андрей 1 1
Dalal Naresh - Далал Нареш 1 1
Япония 13324 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 2
Китай - Тайвань 4010 2
Сатурн - Титан (спутник) 474 2
Япония - Иокогама 37 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 1
Сингапур - Республика 1862 1
США - Калифорния 4634 1
Южная Корея - Республика 6685 1
Франция - Французская Республика 7871 1
Великобритания - Шотландия 339 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 1
Швейцария - Лозанна 70 1
США - Калифорния - Беркли 281 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4070 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 891 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 2
Перовскит - минерал, титанат кальция - эмпирическая формула: CaTiO3 21 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5491 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 473 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 404 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16481 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1243 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1597 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 150 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 948 1
DigiTimes - Издание 1313 3
IDG - International Data Group 115 1
NE Asia Online 313 1
DarkReading.com 105 1
Silicon 484 1
EurekAlert 287 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Grand View Research 19 1
Reports and Data 4 1
ABI Research 234 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 2
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 31 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 950 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347406, в очереди разбора - 763643.
Создано именных указателей - 171033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще