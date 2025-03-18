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FeRAM FRAM Ferroelectric RAM Ferroelectric Random Access Memory Сегнетоэлектрическая оперативная память Сегнетоэлектрики
- Сегнетоэлектрики — это материалы, которые имеют два стабильных состояния поляризации. Эти состояния сохраняются в отсутствие электрического поля, что позволяет использовать их для создания элементов памяти компьютера. Как правило, сегнетоэлектрики обладают доменной структурой, то есть разделены на области, которые могут иметь разную поляризацию. При приложении внешнего электрического поля поляризация доменов меняет знак на противоположный, переключается, — именно так происходит перезапись элемента памяти. Однако многократная перезапись доменов внешним полем может приводить к разрушению свойств пленок: часть доменов теряет способность переключаться при заданных условиях. Для того чтобы найти причину разрушений, необходим эффективный метод наблюдения за доменами и их переключением.
FeRAM и организации, системы, технологии, персоны:
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|Hyundai Motor Company 390 1
|DigiTimes - Издание 1313 3
|IDG - International Data Group 115 1
|NE Asia Online 313 1
|DarkReading.com 105 1
|Silicon 484 1
|EurekAlert 287 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|Grand View Research 19 1
|Reports and Data 4 1
|ABI Research 234 1
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