Селиванов Никита
|16.01.2025
|Физики СПбГУ открыли новый полупроводниковый материал с кристаллической решеткой в виде японского узора 1
Селиванов Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144277 1
|Япония 13287 1
|Греция - Греческая Республика 980 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 1
|Лесная промышленность - Бамбук 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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