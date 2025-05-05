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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173992
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Ушков Валерий



05.05.2025 Ivideon интегрировал тревожную кнопку Delta в платформу облачного видеонаблюдения 1
27.02.2023 За последние три года продажи камер видеонаблюдения для частного использования выросли в четыре раза 1
13.04.2021 Исследование: 75% россиян хотят установить систему «умный дом» в собственных квартирах 1
05.04.2021 «Delta системы безопасности»: спрос на системы видеонаблюдения вырос в 16 раз 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ушков Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Системы безопасности - Дельта Системы безопасности 10 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4127 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 1502 3
PTT - Push-to-talk - PoC - Push to Talk Over Cellular 152 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Климат-контроль - Climate control 38 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1846 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7771 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1853 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7927 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 552 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2962 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 568 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17325 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11382 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6946 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21697 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1818 1
Умные платформы 1738 1
Россия - РФ - Российская федерация 148058 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17754 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43992 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1594 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4042 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1039 1
Азия - Азиатский регион 5602 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52492 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4968 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19084 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5642 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3556 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4108 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3677 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5639 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 138 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2745 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1778 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11170 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357350, в очереди разбора - 758142.
Создано именных указателей - 173992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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