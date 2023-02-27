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За последние три года продажи камер видеонаблюдения для частного использования выросли в четыре раза

Аналитики компании «Delta системы безопасности», поставщика комплексных услуг по охране недвижимости, имущества и транспортных средств, проанализировали покупательские предпочтения за последние три года и рассказали, как менялось отношение россиян к круглосуточному мониторингу и видеонаблюдению.

За последние годы многие аспекты нашего быта были целиком переосмыслены. В результате пандемии коронавируса начался более ускоренный переход в цифровую среду. Даже самые привычные процессы потребовали переформатирования под новые реалии. Жители мегаполисов стали более требовательны и внимательны к собственным потребностям и окружающей среде. А комфорт, удобство и экономия времени вышли на первый план. Охрана и безопасность – не исключение.

Так, начиная с 2019 г., существенно поменялось отношение россиян к некогда спорному продукту – видеонаблюдению. Согласно данным Delta Системы безопасности, в первый год запуска продажи данной услуги и оборудования носили единичный характер. Однако по итогу 2020 г. уже 5% от общего числа клиентов выбирали именно камеры видеонаблюдения. Сегодня – это уже 15%. Об этом CNews сообщили представители компании «Delta системы безопасности».

Наиболее популярна услуга видеонаблюдения в Москве, 44% от всех продаваемых камер, на втором месте – Санкт-Петербург (17%), замыкают тройку лидеров Челябинск и Екатеринбург, по 6%.

Чаще всего клиенты выбирают камеры для внутренних помещений дома или квартиры, 72% от общего числа продаж. При этом более трети клиентов предпочитают оставлять оборудование включенным даже когда присутствуют дома. Далее следует уличное видеонаблюдение для коттеджей и загородных участков, 19%. 9% приходится на частные хозяйственные объекты или места общего пользования, например, подъезды или лестничные площадки.

Согласно опросам потребителей, проводимых компанией в разные годы, до 45% респондентов считают, что любые объекты недвижимости должны быть защищены с помощью таких «гаджетов», а до 90% опрошенных и вовсе высказываются в пользу масштабной уличной системы видеонаблюдения.

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В Delta также проанализировали, какие цели установки камер наиболее распространены. Так, оборудование для городских квартир устанавливают в первую очередь с целью предотвращения квартирных краж, на втором месте – наблюдение за детьми или наемным персоналом. А вот камеры, устанавливаемые в многоквартирных домах в местах общего пользования, чаще используют для поддержания общедомового порядка.

В частных домах камеры как внутреннего, так внешнего наблюдения, устанавливают практически всегда с целью охраны имущества. Наблюдение за родственниками здесь не так распространено и чаще объектами наблюдения становятся пожилые родители, а не дети.

«Мы видим растущий среди клиентов интерес к более технологичным видам охраны имущества, а также к умным технологиям, позволяющим не только «охранять» недвижимость, но и помогать в быту, – отметил Валерий Ушков, директор по маркетингу «Delta системы безопасности». – Пользователи все чаще отдают предпочтение видеонаблюдению в том числе и потому, что камера может стать и «игрушкой», позволяющей наблюдать, например, за домашними питомцами, и реальным помощником в случае непредвиденных ситуаций. Одним из наиболее запоминающихся кейсов в нашей практике стала история помощи пожилому родителю нашего клиента. При выяснении обстоятельств оказалось, что мужчина, находясь в командировке, долгое время не мог дозвониться отцу. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, он увидел, что отец лежит на кухне. Попытки призвать на помощь соседей и знакомых не увенчались успехом, после чего абонент принял решение воспользоваться тревожной кнопкой. Прибывший сотрудник группы быстрого реагирования вызвал скорую помощь, помог пожилому человеку собрать вещи в больницу и подробно сообщил клиенту обо всех обстоятельствах. Оказалось, что пострадавший поскользнулся и упал, в результате чего получил перелом. В итоге, благодаря установленному оборудованию и профессионализму наших коллег, для всех участников история закончилась благополучно».

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