«УльтимаТек» запускает Центр компетенций «Инженерная инфраструктура»

Новое направление будет обеспечивать проектирование, ввод в эксплуатацию и сопровождение ЦОДов и инженерных систем в рамках комплексных цифровых проектов с учетом специфики промышленного сектора. Об этом CNews сообщили представители «УльтимаТек».

Современная промышленная цифровизация требует согласованной архитектуры, в которой электроснабжение, климат-контроль, промышленная связь и физическая защита выступают единым каркасом для вычислительных мощностей, АСУ ТП и других промсистем. Только при глубокой интеграции этих слоев становится возможным эффективное применение IoT-устройств с непрерывной телеметрией, предиктивной аналитики на основе данных в реальном времени, надежное функционирование цифровых двойников промышленных объектов. Согласно отраслевым исследованиям (PwC, 2024; McKinsey, 2024), предприятия, которые проектируют инженерную и ИТ-инфраструктуру синхронно, снижают энергозатраты и повышают производственные показатели. Один из примеров синергии таких инфраструктур – российский калийный комбинат, где цифровизация инженерных систем снизила потребление газа на 85 тыс. м³ в год и увеличила выпуск продукции. В российском контексте требования по устойчивости, импортозамещению и соблюдению стандартов КИИ усиливают значимость централизованного подхода к инженерной инфраструктуре (ФЗ № 58, ФЗ-187 и другие нормативные акты России).

«Инженерная инфраструктура – это не вспомогательная часть ИТ-проекта, а его операционный каркас. Дополнение инженерного направления к ИТ-инфраструктурному дивизиону позволяет «УльтимаТек» переводить проекты из разряда точечных внедрений в системные трансформации, где каждая цифровая функция работает в условиях, гарантирующих ее бесперебойность и безопасность. Новое направление дополнит экспертизу ГК «УльтимаТек» в области построения ЦОДов, энергообеспечения инфраструктурных систем, АСУ ТП и других промсистем, а развивать его будет ведущий пресейл-архитектор Кирилл Дмитриев», – отметил Павел Приедитис, заместитель генерального директора по ИТ-инфраструктуре ГК «УльтимаТек».

В приоритетах Центра компетенций – проектирование и эксплуатация промышленных центров обработки данных, интеграция инженерных систем (электроснабжение, климат, комплексные системы безопасности, связь) с ИТ-панелями мониторинга, построение устойчивой архитектуры для надежной работы АСУ ТП и минимизации простоев, обеспечение физической защиты вычислительных мощностей предприятия.

Практические эффекты от комплексного построения ИТ и инженерной инфраструктуры

Снижение простоев и аварийных сбоев за счет предиктивного мониторинга инженерных систем. По оценкам экспертов, внедрение предиктивного мониторинга таких систем помогает снизить внеплановые ремонты на 60%, а время простоев – на 20%.

Рост энергоэффективности и снижение расходов на энергоресурсы. Как показала практика российского калийного комбината, комплексный подход к интеграции инженерных систем и цифровых технологий позволил достичь значительной экономии энергоресурсов и повысить производительность.

Ускорение внедрения цифровых двойников и аналитики за счет достоверных потоков телеметрии от инженерных систем. К примеру, в нефтегазовой отрасли игрок рынка благодаря цифровой модели своего месторождения оптимизировал добычу и снизил затраты с эффектом EBITDA свыше 3 млрд руб.

«Цель УльтимаТек – направить нашу экспертизу и опыт наших партнеров на решение инженерных задач в нетривиальной специфике цифровизации промышленности: от аудита инженерных сетей до полного сопровождения центров обработки данных и АСУ ТП. Наши ключевые партнеры имеют многолетний опыт в создании инженерных систем для ЦОД, что позволяет нам в тандеме предлагать уникальные решения с оптимальными технико-экономическими показателями, – сказал Кирилл Дмитриев, ведущий пресейл-архитектор направления «Инженерная инфраструктура». – В фокусе Центра компетенций – долгосрочное партнерство с заказчиками, гарантия и поддержка внедренных систем, повышение эксплуатационной грамотности сотрудников клиентов и развитие цифровой зрелости российских предприятий».