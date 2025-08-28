Разделы

Цифровизация
|

«УльтимаТек» запускает Центр компетенций «Инженерная инфраструктура»

Новое направление будет обеспечивать проектирование, ввод в эксплуатацию и сопровождение ЦОДов и инженерных систем в рамках комплексных цифровых проектов с учетом специфики промышленного сектора. Об этом CNews сообщили представители «УльтимаТек».

Современная промышленная цифровизация требует согласованной архитектуры, в которой электроснабжение, климат-контроль, промышленная связь и физическая защита выступают единым каркасом для вычислительных мощностей, АСУ ТП и других промсистем. Только при глубокой интеграции этих слоев становится возможным эффективное применение IoT-устройств с непрерывной телеметрией, предиктивной аналитики на основе данных в реальном времени, надежное функционирование цифровых двойников промышленных объектов. Согласно отраслевым исследованиям (PwC, 2024; McKinsey, 2024), предприятия, которые проектируют инженерную и ИТ-инфраструктуру синхронно, снижают энергозатраты и повышают производственные показатели. Один из примеров синергии таких инфраструктур – российский калийный комбинат, где цифровизация инженерных систем снизила потребление газа на 85 тыс. м³ в год и увеличила выпуск продукции. В российском контексте требования по устойчивости, импортозамещению и соблюдению стандартов КИИ усиливают значимость централизованного подхода к инженерной инфраструктуре (ФЗ № 58, ФЗ-187 и другие нормативные акты России).

«Инженерная инфраструктура – это не вспомогательная часть ИТ-проекта, а его операционный каркас. Дополнение инженерного направления к ИТ-инфраструктурному дивизиону позволяет «УльтимаТек» переводить проекты из разряда точечных внедрений в системные трансформации, где каждая цифровая функция работает в условиях, гарантирующих ее бесперебойность и безопасность. Новое направление дополнит экспертизу ГК «УльтимаТек» в области построения ЦОДов, энергообеспечения инфраструктурных систем, АСУ ТП и других промсистем, а развивать его будет ведущий пресейл-архитектор Кирилл Дмитриев», – отметил Павел Приедитис, заместитель генерального директора по ИТ-инфраструктуре ГК «УльтимаТек».

В приоритетах Центра компетенций – проектирование и эксплуатация промышленных центров обработки данных, интеграция инженерных систем (электроснабжение, климат, комплексные системы безопасности, связь) с ИТ-панелями мониторинга, построение устойчивой архитектуры для надежной работы АСУ ТП и минимизации простоев, обеспечение физической защиты вычислительных мощностей предприятия.

Практические эффекты от комплексного построения ИТ и инженерной инфраструктуры

Снижение простоев и аварийных сбоев за счет предиктивного мониторинга инженерных систем. По оценкам экспертов, внедрение предиктивного мониторинга таких систем помогает снизить внеплановые ремонты на 60%, а время простоев – на 20%.

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?
безопасность

Рост энергоэффективности и снижение расходов на энергоресурсы. Как показала практика российского калийного комбината, комплексный подход к интеграции инженерных систем и цифровых технологий позволил достичь значительной экономии энергоресурсов и повысить производительность.

Ускорение внедрения цифровых двойников и аналитики за счет достоверных потоков телеметрии от инженерных систем. К примеру, в нефтегазовой отрасли игрок рынка благодаря цифровой модели своего месторождения оптимизировал добычу и снизил затраты с эффектом EBITDA свыше 3 млрд руб.

«Цель УльтимаТек – направить нашу экспертизу и опыт наших партнеров на решение инженерных задач в нетривиальной специфике цифровизации промышленности: от аудита инженерных сетей до полного сопровождения центров обработки данных и АСУ ТП. Наши ключевые партнеры имеют многолетний опыт в создании инженерных систем для ЦОД, что позволяет нам в тандеме предлагать уникальные решения с оптимальными технико-экономическими показателями, – сказал Кирилл Дмитриев, ведущий пресейл-архитектор направления «Инженерная инфраструктура». – В фокусе Центра компетенций – долгосрочное партнерство с заказчиками, гарантия и поддержка внедренных систем, повышение эксплуатационной грамотности сотрудников клиентов и развитие цифровой зрелости российских предприятий».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

Производители просят власть ужесточить борьбу с зарубежной электроникой на госзакупках

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: