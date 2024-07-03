Всего за $30 поступил в продажу мощный инструмент, вскрывающий персональные данные жителей США

На популярной фриланс-платформе десятки продавцов продают доступ к мощному инструменту TLOxp, используемому частными детективами, правоохранительными органами и страховыми компаниями для получения персональных данных жителей США. Инструмент предоставляет не только номера социального страхования (SSN), но и незарегистрированные номера телефонов, данные по коммунальным услугам, физические адреса и многое другое.

Теневая биржа

Десятки продавцов на фриланс-платформе Fiverr утверждают, что у них есть доступ к мощному информационному инструменту, используемому частными детективами, правоохранительными органами и страховыми компаниями, который содержит личные данные большей части населения США. Об этом в начале июля 2024 г. сообщает издание 404media.

На платформе для фриланса Fiverr появилась и новая услуга «доксинг», которая стала новой работой для фрилансеров. Термин «доксинг» - это сокращение от английских сленговых слов «drop drop dox» (скинуть документы), «dox» (документы). Согласно объявлениям, просмотренным специалистами из 404 Media, продавцы предлагают потенциальным покупателям покопаться в этих данных, в том числе узнать номера SSN людей всего за $30. Рекламируемый инструмент - TLOxp, поддерживаемый кредитным бюро TransUnion, и может также предоставить незарегистрированные номера телефонов, коммунальные услуги, физические адреса и многое другое.

Велика вероятность того, что многие из этих объявлений - мошенничество, цель которого - отнять у людей деньги, не предоставив им запрашиваемых данных, либо получив их другим способом и представив результаты как поиск TLOxp. Как бы то ни было, существование этих объявлений ставит перед Fiverr проблему модерации контента.

404 Media уже рассказывал о том, как TLOxp и подобные инструменты стали секретным оружием в цифровом подполье: хакеры и мошенники используют их, чтобы за считанные минуты доксировать людей. ИТ-инструменты могут быть особенно мощными, поскольку некоторые из них используют данные кредитных заголовков, то есть личную информацию, которую люди предоставляют своим финансовым учреждениям в ходе обычной работы по получению кредитной карты, которая затем попадает в широкую сеть других компаний.

Поиск и открытая публикация персональной информации о человеке

Как правило, доксинг – это злонамеренное действие, направленное против людей, с которыми злоумышленник не согласен или находится не в лучших отношениях. Доксинг – это раскрытие в сети идентифицирующей информации о ком-либо, такой как настоящее имя, домашний адрес, место работы, номер телефона, финансовая и другая личная информация. Впоследствии эта информация распространяется без разрешения жертвы.

Хотя раскрытие личной информации без разрешения владельца имело место еще до появления интернета, термин доксинг впервые появился в хакерской субкультуре в 1990-х г., где анонимность считалась священной. Противостояние между конкурирующими хакерами иногда приводило к тому, что одни решали «раскрыть документы» (drop docs) других, ранее известных только по имени пользователя или псевдониму. Слово «docs» превратилось в «dox», потеряло префикс «drop» и со временем стало глаголом. Сейчас использование термина вышло за пределы сообщества хакеров и применяется для описания факта раскрытия личной информации. Хотя этот термин все еще используется для описания разоблачения анонимных пользователей, это стало менее актуальным, поскольку большинство использует свои настоящие имена в социальных сетях.

ИТ-инструмент

Когда дело доходит до управления кредитными заявками, кредитные союзы часто ищут надежные и эффективные инструменты для проверки информации о заявителях. Хотя TLOxp от TransUnion широко известен благодаря своим возможностям отслеживания пропусков, его применение в кредитных союзах выходит далеко за рамки этой задачи. ИТ-инструмент можно использовать для проверки информации, предоставляемой в кредитных заявках, для приведения в соответствие с требованиями законодательства и для улучшения процесса принятия решений в кредитных союзах.

Закон о достоверной кредитной отчетности (FCRA) определяет конкретные допустимые цели использования потребительских отчетов. Для кредитных союзов использование TLOxp должно соответствовать этим целям, которые включают выдачу кредитов и другие законные потребности бизнеса.

TLOxp предлагает надежную платформу для проверки данных заявителя, таких как личность, адрес и место работы. Эта возможность играет решающую роль в обеспечении точности и надежности данных, используемых при принятии кредитных решений.

Традиционно TLOxp используется для поиска лиц для взыскания долгов. Однако его использование на начальных этапах рассмотрения кредитных заявок не менее ценно, поскольку помогает снизить уровень мошенничества и обеспечить достоверность данных.

Использование ит-инструмента в кредитном союзе требует строгого соблюдения законов и правил о конфиденциальности. Это включает в себя получение согласия от частных лиц и обеспечение ответственного использования данных.

Кредитные союзы должны управлять своими отношениями с TLOxp как со сторонним сервисом, обеспечивая соответствие и согласованность с лучшими практиками управления поставщиками.

Для сотрудников, использующих TLOxp, важны надлежащее обучение и четкие правила, обеспечивающие понимание и соблюдение правовых и этических норм. Используя этот инструмент в рамках требований законодательства, кредитные союзы могут повысить точность и честность своих кредитных решений. Как и в случае с любым другим мощным инструментом, его использование должно быть сбалансировано с твердой приверженностью соблюдению нормативных требований и этических норм.