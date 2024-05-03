«Лаборатория Касперского» открыла центр прозрачности в Стамбуле

«Лаборатория Касперского» открыла центр прозрачности в Стамбуле. В нём партнёры и клиенты компании могут получить информацию о программном коде решений, обновлениях продуктов, антивирусных базах, правилах распознавания угроз; изучить результат независимых аудитов; ознакомиться со списком сторонних компонентов, используемых в ПО «Лаборатории Касперского». Центр прозрачности открыт в рамках глобальной инициативы по информационной открытости, которую компания реализует с 2018 г. Её цель — укреплять доверие в отношении продуктов и процессов «Лаборатории Касперского», а также гарантировать их прозрачность.

Об открытии центра прозрачности в Стамбуле было объявлено в Босфорском университете. «Лаборатория Касперского» продвигает стандарты прозрачности в мировой индустрии кибербезопасности, и совместные проекты с вузами — важная часть работы в этом направлении.

29 апреля 2024 г. Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», и ректор Босфорского университета профессор доктор Мехмет Начи Инчи (Boğaziçi University Rector Prof. Dr. Mehmet Naci İnci) подписали меморандум о взаимопонимании между «Лабораторией Касперского» и Босфорским университетом. Организации планируют создать основу для взаимного технологического сотрудничества в будущих академических программах.

«Лаборатория Касперского» и Босфорский университет договорились о запуске Лаборатории прозрачности, в рамках которой студенты будут изучать методологию и технику оценки качества и надёжности решений, участвующих в цепочках поставок, по программе Cyber Capacity Building Program. Программа позволяет получить навыки оценки уровня безопасности ИТ-инфраструктуры. Более того, в Лаборатории будет проводиться обучение для распознавания киберугроз, а также очные и онлайн-семинары.

«Открытие Центра прозрачности в Стамбуле и расширение партнёрства с Босфорским университетом — это следующий шаг в нашем давнем сотрудничестве. Турция является лидером процесса цифровизации во всём регионе, и обе наши инициативы направлены на дальнейшее укрепление киберустойчивости страны. Наши эксперты рады расширить обмен опытом и навыками с местными организациями, что сделает процесс цифровизации ещё более эффективным», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Ректор Босфорского университета профессор доктор Мехмет Начи Инчи подчеркнул, что в последнее время стало больше совместных национальных и международных проектов, особенно в области технологий машинного обучения, data science и кибербезопасности. Ректор заявил, что лаборатория прозрачности будет помогать студентам, которые хотят продвинуться в этой области:

«Это соглашение подчёркивает, как важно предоставлять приоритет компаниям, инвестирующим в Турцию и поощряющим взаимный обмен технологиями, а не тем, которые воспринимают нашу страну только как ещё один рынок. Это важная часть нашей национальной технологической инициативы. Соглашение с „Лабораторией Касперского“ — передовой пример, демонстрирующий решимость инвестировать в нашу страну. В рамках сотрудничества будет создана совместная Лаборатория, которая даст нашим молодым талантам возможность проводить исследования в области кибербезопасности. Эта инициатива позволит как повысить их компетентность в данной области, так и способствовать появлению новых проектов в сфере кибербезопасности. Выбор нашего университета для этого сотрудничества подтверждает наши лидирующие позиции в области кибербезопасности. С 2021 г., когда я вступил в должность ректора, мы добились значительного прогресса в привлечении ценных учёных, получивших докторскую степень во всемирно известных университетах, особенно в технологических областях. Мы также укрепили нашу приверженность технологическому прогрессу, создав Институт науки о данных и искусственного интеллекта. Кроме того, мы постоянно обучаем молодые таланты в области кибербезопасности с помощью таких инициатив, как лагеря кибербезопасности (сybersecurity camps). Мы стремимся быть теми, кто меняет правила игры, а не теми, кто просто в неё играет, и продолжаем добиваться всё больших успехов в академическом мире благодаря нашему видению сотрудничества бизнеса и научной среды».

Центр прозрачности в Стамбуле стал двенадцатым по счёту.