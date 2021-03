Выпущен первый в мире ТВ с экраном-гармошкой. Он стоит как Rolls-Royce. Видео

Австралийская C Seed создала телевизор М1 на 165 дюймов, экран которого основывается на microLED и складывается как гармошка, поскольку состоит из пяти частей. Это уникальный для современного мира телевизор – даже у Samsung, которая с 2018 занимается разработкой microLED-ТВ, нет подобных моделей. Но за уникальность придется заплатить – цена М1 превышает 29,5 млн руб. – в России за эти деньги можно приобрести Rolls-Royce Ghost II.

Телевизор-гармошка

Компания C Seed из Австралии анонсировала не имеющий аналогов в мире телевизор М1 со складным экраном. Он, по данным портала Robb Report, способен складываться как гармошка, чтобы занимать минимум места в помещении, поскольку в разложенном состоянии этот дисплей имеет диагональ 165 дюймов или около 419 сантиметров.

Дисплей C Seed M1 выполнен на базе микросветодиодов (технология microLED), и он складывается в четырех местах – пять его панелей установлены на специальные шарниры. Боковых рамок у этих панелей нет, и потому в раскрытом виде экран представляется как единая цельная матрица.

У C Seed М1 есть еще одна особенность конструкции – его монтаж осуществляется буквально в полу, то телевизор монтируется не на пол, а встраивается прямо в него. В какую стоимость может обойтись такой необычный монтаж, производитель не уточняет, но сам по себе телевизор стоит ровно $400 тыс. или около 29,51 млн руб. по курсу ЦБ на 2 марта 2021 г.

С Seed M1 в раскрытом виде

Для сравнения, в России за 30 млн руб. можно приобрести люксовый автомобиль Rolls-Royce Ghost II или чуть меньше двух полноприводных кроссоверов Bentley Bentayga на 4-литровом дизельном моторе – один такой на момент публикации материала стоил около 15,84 млн руб.

Дорогой, но без 8К

Несмотря на свою футуристичность и оригинальность, телевизор C Seed М1 даже почти за 30 млн руб. не поддерживает разрешение 8К, хотя в продаже давно имеются другие ТВ с таким разрешением, пусть и без экрана-гармошки. Например, в России доступен смарт-ТВ Samsung Q900T 8K Smart QLED TV 2020 (модельный номер QE75Q900TSUXRU) с диагональю 75 дюймов по цене 600 тыс. руб.

Решение со складным экраном выбрано с целью экономии свободного пространства

Производитель никак не объясняет отсутствие 8К-картинки в М1 – разрешение этого телевизора ограничено стандартным 3840х2160 точек (Ultra HD или 4К).

С другой стороны, в этом телевизоре используется панель microLED – эту технологию специалисты портала Gizmodo называют будущим экранов телевизоров и мониторов. В microLED используются крошечные светодиоды, размер которых составляет несколько микрон. Они излучают свет необходимого цвета, образуя собственные структуры пикселей, и такой подход дает возможность отказаться от использования дополнительных цветофильтров, а заодно и подсветки. В итоге толщина матрицы уменьшается, а отсутствие дополнительных слоев экрана позволяет улучшить цветопередачу.

Как работает механизм раскрытия М1

Максимальная яркость экрана в М1 составляет 1000 нит при контрастности 30000:1. По заявлению производителя, микросветодиоды способны работать в течение 100 тыс. часов или около 11,5 лет. Углы обзора такого дисплея составляют 160 градусов по вертикали и 140 градусов по горизонтали, то есть они по каким-то причинам хуже, чем в самой обычной дешевой TN-матрице (170х160 градусов).

Больше киловатта звука

В C Seed М1, по данным производителя, имеется звуковая система формата 2.1 повышенной мощности. Данный телевизор содержит пару динамиков по 250 Вт каждый, а за воспроизведение низких частот отвечает 700-ваттный сабвуфер.

Экран работает до 100 тыс. часов, а срок службы шарниров производитель не указал

Корпус телевизора выполнен из авиационного алюминия. Покупатель может выбрать один из четырех его оттенков – черный, серебристый, золотистый и матовый титановый, и на итоговую стоимость выбор никак не повлияет.

Интерфейсов у телевизора, несмотря на высокую стоимость, сравнительно немного. Упомянуты лишь один HDMI, пара USB и один Ethernet – про Bluetooth или Wi-Fi производитель ничего не говорит. Зато энергии такому телевизору нужно очень много – он потребляет от 1,2 до 3,6 кВт.

Что предложат Samsung и LG

Телевизоры на microLED, пусть и не столь крупногабаритные, имеются в ассортименте и корейской компании Samsung. Как сообщал CNews, в декабре 2020 г. она анонсировала 3-дюймовый или 279-сантиметровый смарт-ТВ с экраном такого типа стоимостью около 100 млн корейских вон (6,61 млн руб.). Стоимость ТВ включает 5,1-канальный звук (пять динамиков и один сабвуфер). Глобальное распространение телевизора запланировано на весну 2021 г.

Samsung The Wall

Самым первым телевизором Samsung на microLED стал модульный The Wall, премьера которого прошла в январе 2018 г. на CES 2018. ТВ позволяет строить бесшовную видеостену с суммарной диагональю более 100 дюймов. Продажи The Wall начались лишь спустя почти год с момента премьеры – в первых числах декабря 2019 г. К тому моменту это была целая серия телевизоров, в которой 146-дюймовый был далеко не самым крупным. На момент дебюта новая линейка телевизоров состояла из трех моделей. Базовая получила диагональ 146 дюймов (371 см), средняя – 219 дюймов (556 см), а старшая – 292 дюйма (742 см), то есть в двух последних версиях Samsung The Wall даже крупнее, чем C Seed M1.

У другого корейского производителя, компании LG, телевизоров на microLED пока нет, но зато она может похвастаться телевизором Signature OLED R, экран которого умеет сворачиваться в рулон. Его анонс состоялся на CES 2019 в начале 2019 г.

LG Signature OLED R

Signature OLED R – это 65-дюймовый OLED-телевизор, не требующий, в отличие от C Seed M1, монтажа в полу. В свернутом виде его экран хранится в массивной комплектной подставке. В продажу Signature OLED R поступил лишь в октябре 2020 г. по цене $87 тыс. (6,42 млн руб.).