ИТ-шник заплатит $66 млн тем, кто поможет найти винчестер с биткоинами

Британский ИТ-инженер Джеймс Хауэллс предлагает более $66 млн только за то, чтобы отыскать на местной свалке под метрами мусора его винчестер с 7500 биткоинов. Местные власти препятствуют поискам, ссылаясь на экологию, но инженер готов отдать эти миллионы в фонд борьбы с COVID-19.

Миллионы на поиск биткоинов

ИТ-инженер Джеймс Хауэллс (James Howells) из Ньюпорта (в Уэльсе, Великобритания) предложил более $66 млн за помощь в возвращении принадлежащих ему 7500 биткоинов. Как пишет CNBC, он точно знает, где именно они находятся, но получить к ним доступ физически не может – ему всячески препятствуют местные власти.

35-летний Хауэллс еще восемь лет назад, в 2013 г., случайно выбросил в мусор жесткий диск своего ноутбука, на котором находился кошелек с 7500 биткоинов. В 2013 г. это была небольшая сумма, но на 18 января 2021 г. это настоящий клад стоимостью свыше $264 млн по курсу на момент публикации материала.

Сейчас, по заверениям ИТ-инженера, принадлежащий ему винчестер покоится на местной свалке размером с футбольное поле, но найти его самостоятельно он не в состоянии в силу действующих в Уэльсе законов. Другими словами, ему, как и другим жителям Уэльса, запрещено находиться на территории свалок.

Препятствия на пути к богатству

В дополнение к запрету на самостоятельные «раскопки» проблема Джеймса Хауэллса осложняется еще и тем, что с 2013 г. увеличилась если не площадь, то по меньшей мере, «высота» свалки. То есть его жесткий диск покрыт многометровым слоем мусора, годами свозившимся туда со всего Ньюпорта и, возможно, его окрестностей.

Всего одна оплошность оставила Джеймса Хауэллса без целого состояния

Хауэллс предложил пожертвовать 25% своего состояния (это около $66 млн) «Фонд помощи Covid» для своего города, если ему удастся откопать жесткий диск. Он также пообещал профинансировать проект раскопок при поддержке некоего хедж-фонда, название которого не раскрыл.

Но городской совет Ньюпорта на все просьбы ИТ-инженера осмотреть свалку отвечал отказом, ссылаясь на экологические проблемы и проблемы с финансированием. И не похоже, что местные власти собираются пересмотреть свое решение в ближайшее время.

Представитель совета сообщил CNBC, что с 2013 г. с ним «несколько раз связывались по поводу возможности извлечения части ИТ-оборудования, которое, как утверждается, содержит биткоины», причем первое такое обращение поступило всего через несколько месяцев после того, как Хауэллс впервые осознал, что диск пропал. «Совет неоднократно заявлял Хауэллсу, что раскопки невозможны в соответствии с нашим лицензионным разрешением, а сами раскопки окажут огромное воздействие на окружающую среду прилегающей территории. Стоимость раскопки свалки, хранения и обработки отходов может исчисляться миллионами фунтов стерлингов, притом без каких-либо гарантий, что они найдут жесткий диск и что он все еще будет в рабочем состоянии», – сказал представитель совета.

Надежда умирает последней

ИТ-инженер уверен, что между ним и его биткоинами стоят лишь власти и время, требующееся на раскопки и поиски. Хауэллс считает, что ему удастся восстановить информацию с утерянного им жесткого диска.

Он понимает, что внешние компоненты винчестера, включая корпус и плату электроники, могут пострадать от целого ряда факторов, но верит в то, что пластины внутри него все еще в исправном состоянии. Он сообщил CNBC, что для восстановления доступа к данным может потребоваться процедура по переносу самих пластин в корпус аналогичного жесткого диска с исправными компонентами.

Хауэллс не одинок

На момент публикации материала британский ИТ-инженер еще не нашел свой винчестер с виртуальным сокровищем. Но в подобной ситуации оказался не только он – на заре эры криптовалют, начавшейся с появлением в 2008 г. биткоина, многие относились к ним без должной серьезности и не особо заботились о безопасности своих кошельков.

Например, в 2010 г. журналист веб-издания Gizmodo Кэмпбел Симпсон (Campbell Simpson) купил 1400 биткоинов и решил хранить их в кошельке на своем внешнем жестком диске, который на тот момент издавал странные звуки при работе и был готов сломаться в любой момент. В 2011 г. Симпсон расстался со своей девушкой и решил выбросить несколько старых вещей, включая ненужные компьютерные аксессуары. Вместе с кипой проводов на свалку отправился и жесткий диск с криптокошельком, и найти его уже не представляется возможным.

В том же 2011 г. в схожей ситуации оказался предприниматель из Барбадоса Гарбиэль Абед (Gabriel Abed), с той лишь разницей, что в его случае вина за потерю биткоинов лежит вовсе не на нем. Абед лишился своих 800 биткоинов после того, как его коллега по неизвестным причинам отформатировал жесткий диск с ключами от криптокошелька. Что помешало Абеду воспользоваться ПО для восстановления данных после форматирования, остается неизвестным.

В середине января 2021 г. CNews рассказывал историю программиста Стефана Томаса (Stefan Thomas) из Сан-Франциско (США), который потерял пароль от своей криптофлешки Iron Key. На ней он хранит ключи от кошелька с 7002 биткоинами, и у него было всего 10 попыток вспомнить пароль. Он использовал восемь из них, но так и не получил доступ к виртуальным деньгам, а после двух оставшихся попыток флешка автоматически перезапишет все данные, все биткоины будут утеряны навсегда.

Стефан Томас рискует сотнями миллионов долларов

В июне 2020 г. пользователь Reddit с ником Shotukan рассказал историю, как мог всего за секунду стать богаче на 533 биткоина. Он нашел свой старый ноутбук, на котором хранил кошелек с криптовалютой, и миллионы долларов уже почти были у него в руках, но, как выяснилось, при общей работоспособности ноутбука жесткого диска в нем не было. Местонахождение накопителя остается неизвестным.

Некоторым все же везет

Пока одни теряют свои биткоины, другие находят их и становятся миллионерами. Так произошло с пользователем Reddit под псевдонимом BitcoinHolderThankU. В начале января 2021 г. Он сумел восстановить доступ к своему кошельку, на котором хранил 127 биткоинов, и сразу продал их по курсу $34 тыс., моментально став богаче на $4,2 млн.

Эти миллионы он «заработал» еще в 2011 г., выполняя в интернете различные задания, в том числе и многократное прохождение капчи (тест на робота). В своей публикации на Reddit он написал, что мог бы стать еще богаче, если бы подождал с продажей хотя бы неделю, когда курс биткоина преодолел отметку в $40 тыс.