На GitHub создана служба юридической защиты программистов от борцов за копирайт

Разработчики, публикующие свои проекты на GitHub, получили юридическую защиту от правообладателей. Ресурс учредил фонд на $1 млн, позволяющий программистам в случае коллизий с владельцами прав на ту или иную интеллектуальную собственность, получить полностью бесплатную юридическую консультацию.



Программисты под защитой

Ресурс для разработчиков GitHub (принадлежит Microsoft) создал фонд Developer Defense Fund («Фонд защиты разработчиков») в $1 млн для защиты программистов от правообладателей и жалоб, которые они подают на них за нарушение авторских прав. По информации The Register, также создана бесплатная юридическая служба, которой могут воспользоваться все разработчики, обвиненные в нарушении раздела 1201 закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA). Эта статья запрещает любые виды обхода технических средств защиты, включая DRM-защиту.

Деньги фонда пойдут на оплату работы сотрудников Стэнфордской юридической школы. Они будут предоставлять разработчикам бесплатные юридические консультации, сказано в блоге GitHub.

Часть средств будет направлена на расширение собственного штата юристов и технических специалистов GitHub. Новые сотрудники займутся рассмотрением всех жалоб правообладателей, имеющих отношение к разделу 1201 закона DMCA.

Разработчики смогут гораздо более успешно бороться с нападками многочисленных копирайтеров

«Мы хотим убедиться, что разработчики на GitHub знают свои права и имеют юридическую поддержку, чтобы отстаивать их. Когда мы уведомляем разработчика об иске, мы также даем ему возможность бесплатно обратиться за независимой юридической поддержкой, действующей в интересах сообщества», – отметили представители GitHub в своем блоге.

Инициатива с фондом и Стэнфордской юридической школой рассчитана как минимум на ближайшие два года, пишет The Register. О планах по ее продлению на более длительный срок представители GitHub не сообщают

С чего все началось

К созданию фонда Developer Defense Fund и обеспечению программистов возможностью бесплатно консультироваться с юристами GitHub подтолкнула ситуация с удалением 18 репозиториев с библиотеками, позволяющими скачивать видео с YouTube. Как сообщал CNews, она произошла в конце октября 2021 г.

В списке удаленных репозиториев был YouTube-dl – один из самых популярных проектов за всю историю GitHub. Оставшиеся 17 хранилищ – это его модификации.

На удалении настояла Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии (Recording Industry Association of America, RIAA). Ее представители заявили, что YouTube-dl якобы используется для обхода механизмом защиты контента в стриминговых сервисах, включая YouTube. По их мнению, это приводит к нарушению авторских прав.

Случившемся спровоцировало мощную волну негодования как со стороны пользователей, так и со стороны разработчиков, размещающих свои проекты на GitHub. В пику RIAA и ее жалобе они стали размещать дистрибутив YouTube-dl на многочисленных сторонних сайтах, как в открытом, так и в зашифрованном виде.

Дистрибутив YouTube-dl, зашифрованный в виде изображения

Для распространения YouTube-dl даже стали использовать Twitter. В этой соцсети дистрибутив разместили в виде PNG-изображений, для преобразования которых обратно в архив надо выполнить ряд команд в консоли под любым дистрибутивом Linux.

Правообладатели остались ни с чем

Разразившаяся война с правообладателями закончилась спустя две недели проигрышем последних. В середине ноября 2020 г. дистрибутивы YouTube-dl и его многочисленных форков успешно вернулись на GitHub.

В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы Интеграция

Разработчики внесли в проекты минимальные изменения, никак не повлиявшие на их возможности, но позволившие лишить правообладателей возможности жаловаться на них в дальнейшем.

Это было организовано путем удаления из инструкции к программам примеров скачивания композиций, авторские права на которые принадлежат RIAA. Также в разделе часто задаваемых вопросов появилась пометка, что данное приложение не стоит использовать для работы с контентом, защищенным авторскими правами, без разрешения правообладателей.

Сразу после победы разработчиков над владельцами авторских прав представители GitHub озвучили идею по учреждению «Фонда защиты разработчиков». Точные сроки открытия фонда они тогда не раскрыли, но общие принципы обозначили. За девять месяцев они не изменились – представители GitHub с самого начала хотели с его помощью обеспечить разработчикам юридическую защиту в вопросах, связанных с законом DMCA.

Программистов атаковали и раньше

Случай с YouTube-dl и его форками оказался резонансным, но далеко не самым первым. Правообладатели и раньше пытались чинить препятствия разработчикам.

Например, в начале мая 2020 г. GitHub-репозитории popcorn-desktop и popcorn-api популярного пиратского стримингового сервиса Popcorn Time были удалены из-за жалобы о нарушении авторских прав со стороны Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA). Напомним, что данный сервис позволяет бесплатно смотреть любые фильмы в режиме онлайн, находя их на различных торрентах.

Разработчики Popcorn Time обошлись без поддержки сообщества и сумели своими силами доказать, что жалоба МРАА была абсолютно беспочвенной. Все репозитории были восстановлены в конце мая 2020 г.