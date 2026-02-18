Найдена альтернатива заблокированному в России Discord

Пользователи нашли полноценную альтернативу мессенджеру Discord. Ею стал сервис TeamSpeak, куда сотни тысяч людей со всего света теперь переходят настолько быстро, что его серверы не выдерживают. Распробовали они его только сейчас – TeamSpeak работает с 2001 г. В числе «перебежчиков» наверняка есть и россияне – Discord заблокирован в России с 2024 г. TeamSpeak под ограничения пока не попал.

На четверть века назад

Пользователи мессенджера Discord начали массово уходить из него из-за новых жестких ограничений разработчиков, касающихся подтверждения возраста, с которыми почти никто не согласен. Большинство из тех, кто решил уйти, выбрали в качестве альтернативы сервис TeamSpeak.

TeamSpeak – сервис для аудио- и видеообщения в Сети, а также текстовой переписки. Основная аудитория – геймеры, но TeamSpeak также подходит для проведения конференций, онлайн-уроков и пр. Сервис кросс-платформенный – доступен на Windows, macOS, Linux, Android, iOS и FreeBSD.

В TeamSpeak есть поддержка каналов, в наличии система сквозного шифрования трафика. Иными словами, по возможностям он действительно очень напоминает Discord. Как пишет TechSpot, TeamSpeak бесплатен – можно получить доступ к любому общедоступному серверу или создать частный сервер.

В результате аудитория TeamSpeak начала расти настолько быстро, что серверы проекта не выдержали наплыва и рухнули, о чем разработчики написали в своем блоге в заблокированной в России социальной сети Х (ранее – Twitter). Точное количество вновь прибывших пользователей в TeamSpeak не раскрывают, но пишут, что прирост новых пользователей «невероятный» (incredible surge of new users). Сейчас разработчики заняты расширением ИТ-инфраструктуры сервиса.

Публикация разработчиков TeamSpeak

В TeamSpeak переходят пользователи Discord со всего мира. Как отметили разработчики, большая их часть проживает в США, но нельзя исключать, что значительная доля новичков в TeamSpeak – это россияне.

Как сообщал CNews, Discord в России заблокирован с октября 2024 г.. В Роскомнадзоре заявили тогда, что доступ к сервису был ограничен в связи с нарушениями требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи запрещенных веществ, а также в связи с размещением противоправной информации.

Принудительное «омолаживание»

Если россияне ищут замену Discord по причине недоступности этого сервиса в стране без применения специальных технических средств, то пользователей Discord из других стран к миграции подтолкнула новая политика владельцев сервиса. В начале февраля 2026 г. они заявили об ужесточении алгоритмов проверки возраста.

Пользователей фактически поставили перед выбором – или предоставить Discord персональные данные в виде фото паспорта и видеоскана лица, или получить «детскую» учетную запись.

ELLA DON / Unsplash Пользователи мигрируют из Discord в TeamSpeak

Владельцы проекта заявили прямо – или пользователь подтверждает свой возраст, или его аккаунт станет детским, со всеми прилагающимися к этому ограничениями. В их числе – недоступность сообщений от незнакомых пользователей, блокировка контента «для взрослых», отсутствие доступа к чатам и серверам для взрослых.

Нужно было сохраняться

Нововведение должно было вступить в силу в марте 2026 г., но встретило колоссальную волну недовольства пользователей. Разработчики в спешке попытались откатить все назад и пообещали не вводить столь строгую проверку возраста, но было уже поздно. Пользователи начали массово покидать Discord и уходить в другие сервисы, предоставляющие схожие возможности.

Многие ушли именно в TeamSpeak – это далеко не новый проект, он существует и развивается с 2001 г. Но главное – к моменту выхода материала он не числился в списке заблокированных на территории России.