Не принимаются карты, не работают сайт и приложение. Гигантская сеть супермаркетов «Верный» третий день под атакой хакеров

На этот раз пострадал продуктовый

Торговая сеть «Верный» подверглась хакерской атаке. Третий день по всей России в торговых точках сети не проходит оплата банковской картой. Помимо этого пострадали кассы самообслуживания, «лежит» сайт и мобильное приложение компании. По предварительным данным пострадало около 1 тыс. магазинов.

Факт хакерской атаки представители «Верного» подтвердили изданию Mash. «Сейчас проблемой занимаются специалисты компании. Пытаются восстановить работу касс и остальных клиентских сервисов». CNews также отправил запрос в пресс-службу «Верного» с просьбой рассказать как проходит восстановление систем и какой материальный ущерб был нанесен компании. Пока в пресс-службе ответ дать не успели.

«Верный» — сеть супермаркетов, основанная в 2012 году Андреем Рогачевым, запускавшим магазины «Пятерочка» (сейчас они входят в X5 Group). Сеть объединяет более 1 тыс. магазинов в разных регионах страны.

Сетью управляет ООО «Союз св. Иоанна Воина», принадлежащее, по данным ЕГРЮЛ, кипрской Edpal Ltd. Выручка этого ООО в 2023 году составила 123,8 млрд руб., чистая прибыль — 220 млн руб.

Уже не первая подобная атака

По подсчетам участников рынка за неделю убытки компании могут превысить один млрд руб. На данный момент хакеры, устроившие бардак в сети магазинов неизвестны, но существует вероятность, что данная атака взаимосвязана с недавней атакой на системы оператора доставки СДЭК, чья работа была полностью парализована почти на трое суток.

ВК сети магазинов «Верный» Хакеры атаковали «Верный»

Проблемы в работе СДЭК возникли 27 мая, когда клиенты перестали иметь возможность отправлять и получать посылки из-за технических неполадок, связанных со сбоем компьютерной системы. Компания заявила, что заказы не обрабатываются вручную, чтобы избежать ошибок. Ответственность за инцидент взяла на себя международная хакерская группа Head Mare, заявив о кибератаке.

Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович отметил недостаточную готовность СДЭК к подобным событиям и отметил, что злоумышленники применили простой метод шифрования, что свидетельствует о их слабой подготовке.

По информации из Telegram-канала SHOT, сервис компании до сих пор не восстановился после атаки. В различных городах логистический оператор принимает оплату в основном наличными, хотя в некоторых местах можно воспользоваться банковской картой. Источники утверждают, что отправителям не предоставляют точные сроки доставки.

Кроме того, SHOT сообщает, что сотрудники компании не могут дать информацию о сроках прибытия отправлений, ни уже отправленных, ни новых. Они лишь сообщают, что «грузы приходят постепенно каждый день». По данным публикации, сроки доставки увеличились на 40%, а время ожидания ответа от службы поддержки на сайте СДЭК достигло 40 минут.