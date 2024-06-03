Не принимаются карты, не работают сайт и приложение. Гигантская сеть супермаркетов «Верный» третий день под атакой хакеров

Не принимаются карты, не работают сайт и приложение. Гигантская сеть супермаркетов «Верный» третий день под атакой хакеровРоссийский ритейл «Верный» пострадал от хакерской атаки. Третий день во всех магазинах данной сети не принимаются банковские карты, не работают кассы самообслуживания, сайт и мобильное приложение компании. По подсчетам участников рынка за неделю убытки компании могут превысить один млрд руб.
На этот раз пострадал продуктовый
Торговая сеть «Верный» подверглась хакерской атаке. Третий день по всей России в торговых точках сети не проходит оплата банковской картой. Помимо этого пострадали кассы самообслуживания, «лежит» сайт и мобильное приложение компании. По предварительным данным пострадало около 1 тыс. магазинов.
Факт хакерской атаки представители «Верного» подтвердили изданию Mash. «Сейчас проблемой занимаются специалисты компании. Пытаются восстановить работу касс и остальных клиентских сервисов». CNews также отправил запрос в пресс-службу «Верного» с просьбой рассказать как проходит восстановление систем и какой материальный ущерб был нанесен компании. Пока в пресс-службе ответ дать не успели.
«Верный» — сеть супермаркетов, основанная в 2012 году Андреем Рогачевым, запускавшим магазины «Пятерочка» (сейчас они входят в X5 Group). Сеть объединяет более 1 тыс. магазинов в разных регионах страны.
Сетью управляет ООО «Союз св. Иоанна Воина», принадлежащее, по данным ЕГРЮЛ, кипрской Edpal Ltd. Выручка этого ООО в 2023 году составила 123,8 млрд руб., чистая прибыль — 220 млн руб.
Уже не первая подобная атака
По подсчетам участников рынка за неделю убытки компании могут превысить один млрд руб. На данный момент хакеры, устроившие бардак в сети магазинов неизвестны, но существует вероятность, что данная атака взаимосвязана с недавней атакой на системы оператора доставки СДЭК, чья работа была полностью парализована почти на трое суток.
Проблемы в работе СДЭК возникли 27 мая, когда клиенты перестали иметь возможность отправлять и получать посылки из-за технических неполадок, связанных со сбоем компьютерной системы. Компания заявила, что заказы не обрабатываются вручную, чтобы избежать ошибок. Ответственность за инцидент взяла на себя международная хакерская группа Head Mare, заявив о кибератаке.
Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович отметил недостаточную готовность СДЭК к подобным событиям и отметил, что злоумышленники применили простой метод шифрования, что свидетельствует о их слабой подготовке.
По информации из Telegram-канала SHOT, сервис компании до сих пор не восстановился после атаки. В различных городах логистический оператор принимает оплату в основном наличными, хотя в некоторых местах можно воспользоваться банковской картой. Источники утверждают, что отправителям не предоставляют точные сроки доставки.
Кроме того, SHOT сообщает, что сотрудники компании не могут дать информацию о сроках прибытия отправлений, ни уже отправленных, ни новых. Они лишь сообщают, что «грузы приходят постепенно каждый день». По данным публикации, сроки доставки увеличились на 40%, а время ожидания ответа от службы поддержки на сайте СДЭК достигло 40 минут.