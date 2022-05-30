«Онланта» представила облачные решения на базе открытого ПО

«Онланта» (входит в группу «Ланит») выпустила на рынок облачные решения на основе открытого исходного кода (Open Source): IaaS Fresh и VDI Fresh.

Главная задача ИТ-компании – помочь заказчикам сохранить непрерывность бизнеса, повысить производительность и эффективность ИТ-инфраструктуры.

Линейка облачных продуктов Fresh «Онланты», полностью построенная на базе открытого ПО, – это современные, отказоустойчивые и надежные решения для обеспечения стабильной работы ИТ-инфраструктуры с необходимым уровнем доступности информационных систем и бизнес-приложений, отмечают в компании.

Технические специалисты провели анализ исходного кода и тестирование ПО для устранения возможных уязвимостей, что позволило добиться высокого уровня безопасности решений.

За счет отсутствия лицензионных отчислений решения Fresh отличаются выгодной ценовой политикой, не уступая по параметрам производительности классическим инфраструктурным сервисам.

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VDI Fresh – виртуализация рабочих мест на базе Open Source платформы. Предоставляется с операционными системами Ubuntu, CentOS, RedOS, AstraLinux и другими. В версии Fresh обеспечен высокий уровень информационной безопасности наравне с классическим VDI. Все виртуальные рабочие места изолированы, сессии пользователей не пересекаются и не оказывают влияние друг на друга.

Инфраструктурный сервис IaaS Fresh – независимое от внешней конъюнктуры рынка решение, которое повысит эффективность эксплуатации ИТ-инфраструктуры. Оперативная адаптация ИТ-систем к пиковым нагрузкам, масштабируемость, быстрое развертывание тестовых сред для разработки. Решение полностью поддерживается локальными специалистами.

Дмитрий Драголя, старший продакт-менеджер компании «Онланта», сказал: «Наша компания активно работает над новыми инфраструктурными продуктами, не зависящими от иностранного ПО. Облачные сервисы Fresh, построенные на базе Open Source платформ, с полным циклом поддержки специалистов «Онланты» обеспечат непрерывность бизнеса наших заказчиков и стабильность работы инфраструктуры на должном уровне вне зависимости от внешних факторов»