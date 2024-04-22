Российский почтовый сервис Communigate Pro с поддержкой от «Онланты» для малого и среднего бизнеса

Компаниям из SMB-сегмента доступна корпоративная электронная почта на базе российской платформы Communigate Pro, развернутая в публичном облаке «Онланты» (входит в группу «Ланит»). В рамках соглашения о сотрудничестве с компанией «Система безопасных коммуникаций» команда «Онланты» обеспечивает легкое внедрение и бесшовную миграцию почтового сервиса с предоставлением бесплатного тестового периода. Об этом CNews сообщили представители «Онланты».

Изменения, происходящие на рынке корпоративных почтовых решений, заставили компании малого и среднего бизнеса пересмотреть инструменты коммуникаций. Основными критериями, которыми руководствуются предприниматели при выборе почтового сервиса, стали сохранение данных при миграции из сторонних почтовых решений, возможность командной работы с календарями, защита от спама и вирусов и адаптация веб-интерфейсов. Из-за перехода многих российских почтовых сервисов на платные тарифы важным показателем также является его стоимость.

Учитывая требования SMB-сегмента, «Онланта» подготовила комплексное решение по предоставлению почтового сервиса Communigate Pro из облака OnCloud.ru с уже фиксированными инфраструктурными параметрами и гарантированной стоимостью. Корпоративная электронная почта CommuniGate Pro отвечает требованиям предпринимателей — система состоит из встроенных модулей: почты, календаря, мессенджера, телефонии и инструментов для совместной работы. Решение входит в реестр отечественного ПО.

Кирилл Дианов, руководитель отдела продуктового развития компании «Онланта»: «Мы стремимся создать современное и безопасное рабочее пространство для малого и среднего бизнеса, где каждый сотрудник сможет эффективно взаимодействовать с клиентами и партнёрами. Наши заказчики могут воспользоваться круглосуточной технической поддержкой, включая консультации специалистов для решения сложных задач и инцидентов. Это особенно актуально для небольших компаний, где, как правило, нет своего ИТ-подразделения».

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Компания «Онланта» входит в группу «Ланит» и специализируется на ИТ-аутсорсинге. Предоставляет полный комплекс услуг по поддержке ИТ-инфраструктуры всех уровней: управление ИТ-инфраструктурой и приложениями, услуги в области информационной безопасности, аренду и поддержку бизнес-приложений, а также облачный сервис OnCloud.ru. Клиентами «Онланты» являются более 100 компаний госсектора и различных отраслей.

«Ланит» – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. Команда «Ланит» – 14,5 тыс. человек.