«Онланта» стала стратегическим партнером компании-разработчика Communigate Pro

«Онланта» (входит в группу «Ланит») и «Система безопасных коммуникаций» (СБК), владелец прав на продукт CommuniGate Pro, подписали соглашение о сотрудничестве. «Онланте» официально присвоен статус «Авторизованный партнер». Компания имеет право осуществлять продажу почтовой платформы CommuniGate Pro, заниматься её внедрением и оказывать заказчикам услуги по дальнейшему сопровождению.

CommuniGate Pro — универсальная корпоративная система, которая включает весь спектр унифицированных коммуникаций: электронную почту, календари, чат, контакт-центр и средства для совместной офисной работы. Решение входит в реестр отечественного ПО.

Заказчикам «Онланты» доступен защищенный почтовый сервис на базе Communigate Pro, развернутый в аттестованном сегменте облака 152-ФЗ. Платформу может использовать бизнес любого масштаба — от внедрения для небольшого офиса до кластерных инсталляций, обслуживающих сотни тысяч пользователей.

Облачные ресурсы «Онланты» надежно хранят информацию, а обмен сообщениями происходит по защищённому SSL-соединению — безопасность обеспечивается шифрованием передаваемых данных. Размещение сервиса возможно не только в облаке OnCloud.ru, но и на инфраструктуре заказчика как частная инсталляция.

Команда инженеров «Онланты» принимает активное участие в технологическом развитии ПО Communigate Pro: тестирует имеющийся функционал и оказывает компании-разработчику помощь в интеграции платформы с различным программным обеспечением. Например, приложением «Р7-Офис», мессенджерами, системами видеоконференцсвязи и CRM. Заказчикам «Онланты» доступна круглосуточная техническая поддержка, в том числе помощь экспертов в решении сложных задач и инцидентов.

Дмитрий Старовойтов, генеральный директор компании «Система безопасных коммуникаций», сказал: «Совместная работа с “Онлантой” позволит расширить аудиторию пользователей CommuniGate Pro. Мы ценим опыт работы компании с платформой и высокий уровень квалификации специалистов. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество и уверены, что объединение усилий позволит нам, в том числе, работать над качественным развитием продукта».

Кирилл Дианов, руководитель отдела продуктового развития компании «Онланта», отметил: «Благодаря партнёрству с СБК наши заказчики получают безопасное решение для корпоративных коммуникаций. Специалисты “Онланты” обеспечивают легкое внедрение и бесшовную миграцию почтового сервиса CommuniGate Pro. Это особенно актуально в период активного замещения почтовых сервисов, когда компаниям важно сохранить привычный спектр возможностей электронной почты и обеспечить высокий уровень безопасности».

Для знакомства с Communigate Pro «Онланта» развернула облачный демостенд, который дает возможность самостоятельно протестировать решение.