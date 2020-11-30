Новый сервис «Онланты» в 40 раз увеличивает производительность при работе с видео и 3D-графикой

«Онланта» (входит в группу «Ланит») представила инфраструктурный сервис c GPU в облаке OnCloud.ru. Он позволит бизнесу ускорить высокопроизводительные вычисления и быстрее решать задачи при работе с 3D-графикой, видео и при рендеринге.

Инфраструктурный сервис с GPU (IaaS с GPU) – это предоставление ИТ-инфраструктуры с мощной видеокартой и графическим ускорителем, который оптимизирован для основных вычислительных сред. Использование видеокарты увеличивает производительность до 40 раз и позволяет обрабатывать больше запросов в режиме реального времени.

Услуга даёт возможность многократно ускорить высокопроизводительные вычисления: финансовую аналитику, расчет физических процессов и проектирование. GPU-серверы обеспечивают высокую производительность при работе с 3D-графикой, видео и при рендеринге. IaaS с графической видеокартой также подойдет для работы с нейросетями и машинным обучением. Технология помогает ускорить процессы классификации изображений, распознавания речи и обработки больших данных.

Использование GPU-серверов позволит сэкономить на капитальных затратах до 70%. Бизнесу не потребуется закупать большое количество дорогостоящего оборудования. Решение дает возможность масштабировать вычислительные мощности по мере роста потребностей бизнеса. GPU-серверы увеличивают производительность без дополнительного технического оснащения.

Кирилл Дианов, руководитель направления «Онланта», сказал: «Наш облачный сервис построен на видеокартах NVIDIA Tesla T4, которые основаны на GPU последнего поколения. Такие видеокарты обрабатывают данные в два раза быстрее, чем предыдущее поколение видеокарт. Новая услуга поможет нашим заказчикам расширить использование облачных ресурсов и удовлетворить потребности бизнеса».