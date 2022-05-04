«Онланта» предоставила компании «Мобильное электронное образование» платформенное решение Onplatform

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») внедрила в «Мобильном электронном образовании» (МЭО) Kubernetes-платформу собственной разработки Onplatform для повышения надежности и работоспособности ИТ-инфраструктуры заказчика. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Мобильное электронное образование» – цифровая образовательная платформа для дошкольного, школьного обучения и студентов колледжей. Это безопасная сетевая (цифровая) образовательная среда – система управления качеством образования, включающая все необходимые инструменты и сервисы, обеспечивающие организацию урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Система реализует современные модели организации образовательного процесса и эффективное взаимодействие обучающихся, семей и педагогов на основе единой методологии. С 2014 г. МЭО является надежным поставщиком образовательных сервисов и использует передовые ИТ-решения, существующие на рынке. С возникновением совместного проекта «Цифровой образовательный контент» с университетом «Иннополис» МЭО потребовалась оперативная модернизация ИТ-инфраструктуры по параметрам гибкости, производительности и надежности.

«Цифровой образовательный контент» – это онлайн-платформа, на которой можно получить единый бесплатный доступ к материалам ведущих образовательных онлайн-сервисов России, включая онлайн-курсы МЭО. Доступ к обучающему контенту на платформе могут получить ученики школ, лицеев, гимназий и колледжей, а также преподаватели и администрация этих образовательных учреждений. Для запуска и реализации этого стратегического проекта заказчик выбрал комплексный подход к модернизации ИТ-инфраструктуры под растущие потребности бизнеса и остановил свой выбор на внедрении продукта Onplatform – собственной разработки «Онланты».

Onplatform – это all-in-one инфраструктурная платформа, которая позволяет при разработке новых продуктовых решений работать с системой контейнеризации и оркестрации нагрузки, инструментами быстрой и качественной доставки кода в рабочее окружение, системами мониторинга и сбора логов, а также инструментами информационной безопасности.

Внедрение Kubernetes-платформы Onplatform позволило компании «Мобильное электронное образование» обеспечить надежность процесса доставки кода при работе над новым проектом, повысить доступность информационных систем и их готовность к масштабированию, а также обеспечить эффективное управление ресурсами и высокий уровень безопасности для компонентов новой инфраструктуры. Такой подход позволил заказчику оперативно модернизировать ИТ-инфраструктуру и запустить стратегический проект совместно с партнером.

Ксения Ваганова, руководитель направления DevOps компании «Онланта»: «Основная идея и задача Onplatform – сэкономить ресурсы на разработку и эксплуатацию за счет высокого уровня автоматизации рутинных процессов. Совместно со специалистами МЭО команда “Онланты” успешно перенесла текущие приложения заказчика в наше платформенное решение. Нам удалось добиться значительного сокращения времени на развертывание новых версий приложений в продакшн – от нескольких часов до минут, а также сократить время реакции на сбои бизнес-критичных приложений и последующего восстановления с десятков минут до минуты. Мы ведем непрерывный мониторинг работоспособности нашего решения, консультируем инженеров заказчика и предлагаем необходимые улучшения».

Сергей Воронцов, исполнительный директор компании «Мобильное электронное образование»: «Инфраструктурная платформа от компании “Онланта” для нашего нового образовательного проекта была выбрана по нескольким причинам – это комплексный подход к решению всех инженерных задач и возможность существенной экономии ресурсов при обеспечении качественного сервиса для наших конечных пользователей. За годы совместной работы «Онланта» зарекомендовала себя как ответственный ИТ-партнер, на которого всегда можно положиться. На этом проекте специалисты компании в максимально короткие сроки помогли нам перейти на новую платформу с готовыми инструментами для контейнеризации, мониторинга и CI/CD».

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Компания «Мобильное электронное образование» является разработчиком и поставщиком системных программных решений, образовательных услуг и сервисов для системы общего образования от дошкольного образования до 11 класса. Программы отвечают требованиям ФГОС дошкольного и общего образования Российской Федерации. Компания - победитель Всероссийского конкурса «Школа навыков XXI века».

Компания «Онланта» входит в группу «Ланит» и специализируется на ИТ-аутсорсинге. Предоставляет полный комплекс услуг по поддержке ИТ-инфраструктуры всех уровней: услуги дата-центра, управление ИТ-инфраструктурой и приложениями, услуги в области информационной безопасности, аренду и поддержку бизнес-приложений, а также облачный сервис OnCloud. Клиентами «Онланты» являются более 100 компаний: госучреждения, кредитно-финансовые организации, предприятия ТЭК, телекоммуникаций и связи, транспорта, торговли, сферы услуг и др. Главный офис компании расположен в Москве, офисы также открыты в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Пензе, Твери, Барнауле, Мирном. Штат компании насчитывает 250 человек. Для оказания услуг «Онланта» располагает партнёрской сетью во всех 83 регионах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит – 14,1 тыс. человек.