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Red Hat выпустила объектное хранилище Ceph Storage 4

Интеграция Системное ПО
, Текст: Владимир Бахур

Red Hat выпустила Red Hat Ceph Storage 4, новую версию своего объектного хранилища, которое обеспечивает масштабирование до уровня петабайт и предназначено для облачно-ориентированных приложений и систем аналитической обработки данных. Решение базируется на релизе Nautilus проекта open source сообщества Ceph.

Благодаря повышенной масштабируемости и новым, упрощающим эксплуатацию функциям, Red Hat Ceph Storage 4 помогает представителям самых разных отраслей, включая финансовый сектор, госучреждения, автоиндустрию и телекоммуникационные компании, более эффективно поддерживать такие задачи, как разработка приложений, анализ данных, искусственный интеллект (AI), машинное обучение (ML) и другие виды рабочих нагрузок нового поколения.

Предоставляя организациям возможность развернуть объектные хранилища петабайтного размера, совместимые с Amazon S3 (Simplified Storage Service), Red Hat Ceph Storage позволяет масштабировать производительность при сохранении всех преимуществ облачной экономики. В ходе недавнего внутреннего тестирования последняя версия Red Hat Ceph Storage продемонстрировала более чем двукратный прирост производительности для рабочих нагрузок с интенсивной записью данных, подтвердив свою важность для удовлетворения требований современных приложений, активно оперирующих большими объемами данных.

Новое поколение рабочих нагрузок, связанных с обработкой данных, увеличивает нагрузку на инфраструктуры хранения и делает их более сложными, что резко повышает роль автоматизации для эксплуатации таких инфраструктур, особенно при их масштабировании. За счет более высокого уровня автоматизации при управлении и размещении данных, Red Hat Ceph Storage 4 помогает ИТ-специалистам плавно перейти от фокусированных на хранилищах данных моделей инфраструктуры к сервисно-ориентированным схемам, чтобы расширить спектр поддерживаемых приложений и целевую аудитории систем хранения. Развитые возможности самосопровождения и самовосстановления Red Hat Ceph Storage 4 в области автоматизированной репликации , восстановления и инициализации систем (provisioning) улучшают не только масштабируемость, но и показатели непрерывности бизнеса, что особенно важно для тех, кто стремится обеспечить максимальную доступность своих приложений и сервисов.

Red Hat Ceph Storage 4 оптимизирован под запросы клиентов на эффективное хранение и управление быстро растущими объемами данных, генерируемых современными рабочими нагрузками, без привлечения дополнительного операционного персонала. Red Hat Ceph Storage 4 предлагает ИТ-командам упрощенную и интуитивно понятную эксплуатацию, располагая для этого целым рядом новых функций.

Упрощенная процедура установки – стандартная установка занимает менее 10 минут. Новая веб консоль управления (management dashboard) – унифицированный и высокоуровневый контроль операций в любой момент времени помогает ИТ-специалистам оперативно выявлять и решать возникающие проблемы.

Новая функция мониторинга качества услуг – подтверждение QoS-показателей хранилища данных с позиции приложений в мультитенантной облачной среде. Интегрированные bucket-уведомления – поддержка оптимизированных для Kubernetes serverless-архитектур для автоматизации конвейеров обработки данных.

Red Hat Ceph Storage 4 уже доступен для скачивания.

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