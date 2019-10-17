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«Техносерв Cloud» оптимизировал свою платформу виртуализации на базе OpenStack

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Облачный провайдер «Техносерв Cloud» оптимизировал платформу виртуализации OpenStack, добавив усовершенствованный тип хранения данных клиентов, построенный на базе СХД Ceph с применением накопителей NVMe Flash.

Для усовершенствования СХД Ceph были выбраны стандартные серверы с SSD-накопителями и интерфейсом NVMe. Такой тип оборудования позволяет избежать задержек на стороне контроллера, ядро операционной системы может напрямую обращаться к диску по шине PCI-E. Дополнительным преимуществом данного способа подключения является возможность прямого доступа приложения к накопителю, минуя прослойку универсального доступа, реализованную в ядре операционной системы.

Благодаря Ceph можно масштабировать систему и перейти на использование SPDK (Storage Performance Development Kit) при работе c новыми накопителями. Переход на SPDK позволяет снизить задержки при обращении к диску и увеличить общую производительность СХД. В дальнейшем при объединении СХД Ceph в логический кластер под OpenStack клиенты смогут воспользоваться суммарно доступным объемом хранения данных до 100 ПБ информации. Также запланировано внедрение системы локального кеширования для остальных типов хранения в OpenStack.

«Для нашего облака на платформе виртуализации OpenStack требовалось найти систему хранения данных, которая хорошо масштабировалась и обладала высокой производительностью. Программное обеспечение Ceph при своей сложности и гибкости подкреплено поддержкой профессионального сообщества, всей необходимой документацией и отлично интегрировано в платформу OpenStack», – отметил Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».

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