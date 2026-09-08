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ИТ в госсекторе Открытое ПО
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Тысячи швейцарских чиновников пересядут на экзотический пакет ПО, отвергнув Microsoft 365

Власти Швейцарии масштабируют инициативу по пробному переходу на открытое ПО. В качестве альтернативы доминирующему на правительственных компьютерах Microsoft 365 для проведения пилота выбран немецкий пакет openDesk. Киберкомандование армии Швейцарии уже практически завершило миграцию.

Правительство Швейцарии отказывается от Microsoft 365

Федеральное правительство Швейцарии планирует отказаться от набора сервисов Microsoft 365. В ходе пилотного проекта будут протестированы альтернативы с открытым исходным кодом, пишет It’s FOSS.

Всего в рамках программы на открытое ПО для совместной работы будет переведено 7% рабочих компьютеров, задействованных в федеральных органах власти Швейцарии – около 3 тыс. машин. Расходы на пилот оцениваются приблизительно в 9 млн швейцарских франков, или $11 млн. Завершить миграцию планируется до конца 2027 г.

Это уже второй этап подготовки к миграции с инструментов для совместной работы американской корпорации Microsoft на открытые аналоги. К первой фазе – технологической проверке (PoC) было привлечено 172 сотрудника федеральных ведомств. Испытывалась германская открытая платформа openDesk, разработанная при поддержке Центра цифрового суверенитета (ZenDiS) и Министерства внутренних дел Германии.

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фото: Goran Ivos / unsplash.com
Швейцария выбирает открытое ПО

В начале сентября 2026 г. Федеральный совет Швейцарии опубликовал результаты завершившегося первого этапа проекта. Возможности протестированного ПО в части обработки документов и электронной почты в целом получили положительную оценку правительства.

Тестирование ПО для видео-конференц-связи выявило некоторые его технические ограничения при проведении сеансов связи с большим числом участников. Сейчас в качестве ВКС-системы швейцарское правительство применяет Microsoft Teams.

Зачем понадобилась миграция

Швейцария формально переориентировалась на открытое ПО не позднее июля 2024 г. Именно тогда вступил в силу закон «Об использовании электронных средств для решения государственных задач» (Federal Law on the Use of Electronic Means for the Fulfillment of Government Tasks; EMBAG), в частности предписывающий федеральным органам власти применять открытое ПО и делиться с обществом исходным кодом собственных систем.

По мнению Маттиаса Штюрмера (Matthias Stürmer), профессора Бернского университета прикладных наук, доминирование Microsoft и других крупных поставщиков услуг и ПО из США в швейцарском госсекторе, представляет три основные проблемы, которые и подтолкнули власти к переменам.

В первую очередь это угроза попадания данных госструктур в руки иностранцев. Во-вторых, зависимость от единственного вендора создает определенные риски для непрерывности функционирования швейцарской инфраструктуры. Наконец, это банально вопрос постоянно растущего ценника на сервисы Microsoft в отсутствие у властей Швейцарии эффективных инструментов влияния на политику заокеанской корпорации.

Военные действуют быстрее

Киберкомандование Швейцарии, подразделение по обеспечению кибербезопасности в составе вооруженных сил страны, тоже стремится избавиться от софта и сервисов Microsoft и по тем же причинам и что и их соотечественники из правительства: попадание конфиденциальных данных в руки иностранцев для них крайне нежелательно.

При этом действует киберкомандование быстрее правительства и уже начало полномасштабную миграцию с Microsoft 365 на openDesk, не дожидаясь результатов пилота. Проект намерены завершить до октября 2026 г.

Стремление ЕС к цифровому суверенитету

К цифровому суверенитету стремятся не только внеблоковая и не входящая в состав Европейского союза Швейцария. В начале июня 2026 г. CNews писал, что Европейская комиссия подготовила пакет мер по обеспечению технологического суверенитета. Документ направлен на снижение зависимости от иностранных поставщиков и поддержку европейских альтернатив.

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В ноябре 2025 г. межпартийная группа Европарламента из 38 членов призвала к постепенной замене ПО Microsoft и других иностранных технологий, утверждая, что зависимость Европы от нескольких американских технологических гигантов стала стратегической уязвимостью.

В июне 2025 г. CNews писал, что власти Германии и Дании запланировали крупномасштабный отказ от программных продуктов Microsoft. Дания «переезжает» с Windows и Office на Linux и LibreOffice, а в Германии хотят заменить мессенджер Teams, но альтернативу ему пока не выбрали.

Французская Национальная жандармерия широко применяет открытый софт на протяжении последних 10 лет, а первые эксперименты с его внедрением начала еще в середине 2000-х. В октябре 2013 г. представитель МВД Франции рассказал, что благодаря переходу на Ubuntu Linux и OpenOffice жандармерия сократила расходы на ПО на 40%.

Дмитрий Степанов

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