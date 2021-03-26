Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS

Amazon Web Services (AWS), дочерняя компания Amazon.com, и Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявили о запуске нового управляемого сервиса Red Hat Openshift Service on AWS (ROSA), который доступен через AWS Console и помогает заказчикам Red Hat Openshift упростить сборку, масштабирование и управление контейнерными приложениями на платформе AWS. ROSA облегчает создание кластеров Kubernetes с использованием привычных функций, инструментов и консоли Red Hat Openshift, а также устраняет трудоемкие ручные операции по масштабированию и управлению нижележащей инфраструктурой. ROSA упрощает перенос локальных рабочих нагрузок Red Hat Openshift в облако AWS и предлагает более тесную интеграцию с прочими сервисами AWS. Кроме того, лицензирование, биллинг и поддержка Red Hat Openshift в рамках ROSA предоставляется непосредственно через AWS по принципу одного окна. ROSA не требует первоначальных инвестиций и тарифицируется по числу используемых кластеров и узлов.

Повышая оперативность разработчиков и улучшая переносимость приложений, контейнеры приобрели большую популярность у заказчиков AWS и Red Hat. Сегодня AWS предлагает широкий спектр контейнерных технологий в облаке, включая Amazon Elastic Containers Service (ECS) для тех, кому нужна максимальная интеграции с сервисами AWS; Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) для тех, кто ставит в приоритет Kubernetes; а также AWS Fargate для тех, кто хочет использовать технологии serverless и запускать контейнеры, не задумываясь об управлении нижележащими серверами и кластерами.

Red Hat Openshift, Kubernetes-платформа корпоративного класса, расширяющая возможности базового Kubernetes и предназначенная для построения облачных ИТ-стеков промышленного уровня, применяется компаниями из списка Fortune Global 500, правительственными учреждениями и многими другими организациями по всему миру в качестве единого – в платформенно-инструментальной смысле – базиса для запуска контейнеризированных приложений в любых вычислительных средах. Заказчики активно развертывают кластеры Red Hat Openshift в облаке AWS и управляют ими своими силами, благо эластичность, масштабируемость и защищенность AWS позволяют успешно это делать. Однако помимо дополнительных расходов и трудозатрат, в этом случае также приходится иметь дело с двумя поставщиками услуг, с Red Hat и с AWS. Поэтому у заказчиков возник запрос на решение, которое упростило бы использование Red Hat Openshift в облаке Amazon за счет бесшовной интеграции с сервисами AWS и позволило бы решать все задачи поддержки и биллинга из интерфейса AWS.

ROSA позволяет заказчикам легко и быстро создавать кластеры Kubernetes, используя хорошо знакомые API и инструменты Red Hat Openshift, а также получать бесшовный полноценный доступ ко всем сервисам AWS, и все это из консоли AWS. ROSA также обеспечивает эластичное расширение и биллинг по факту использования за счет новых подписок на ПО Red Hat, позволяющих заказчику обойтись без сложных многолетних контрактов и оперативно масштабировать свою платформу Red Hat Openshift в облаке AWS согласно текущим потребностям бизнеса. В рамках ROSA все, что касается поддержки и биллинга подписок Red Hat Openshift, осуществляется через AWS, что устраняет массу сложностей, связанных с закупками и операционным управлением при наличии нескольких поставщиков. Кроме того, ROSA обеспечивает соблюдение ключевых нормативов и стандартов, включая SOC-2, ISO-27001 и PCI.

«Заказчики все чаще обращаются к контейнерам для повышения скорости разработки и переносимости приложений, и все больше полагаются на такие технологии, как Red Hat Openshift и AWS, которые облегчают развертывание контейнерных приложений, – сказал Боб Вайз (Bob Wise), генеральный директор AWS по Kubernetes. – ROSA позволяет таким заказчикам бесшовно запускать контейнеры на AWS, используя привычные API и инструменты Red Hat Openshift при полной интеграции с сервисами AWS в ходе построения, масштабирования и управления рабочими нагрузками».

«Red Hat Openshift предлагает единую открытую Kubernetes-платформу корпоративного уровня, охватывающую все составляющие гибридной инфраструктуры заказчика, от физических дата-центров до кластеров в облаке AWS, – сказал Сатиш Балакришнан (Sathish Balakrishnan), вице-президент Red Hat по направлению Hosted Platforms. – ROSA значительно облегчает жизнь тем, кто хочет нарастить потенциал Red Hat Openshift за счет возможностей AWS, устраняя сложности одновременного управления двумя технологическими платформами и помогая ИТ-специалистам сосредоточиться на решение задач бизнеса, а не на управлении базовой ИТ-инфраструктурой».

Компания Accenture Cloud First, включая подразделение Accenture AWS Business Group (AABG) и работающую с ним команду IBM Red Hat, имеет обширный опыт в области стратегии, проектирования и внедрения комплексных контейнерных решений. «Наши глубокие навыки и богатый опыт в построении и эксплуатации крупномасштабных критически важных кластеров Red Hat Openshift, как on-premise, так и в облаке, создают уникальные условия для сотрудничества Accenture с AWS и Red Hat, – сказал Энди Тэй (Andy Tay), руководитель Accenture AWS Business Group. – Запуск сервиса ROSA – это следующий этап эволюции Openshift. С его запуском Accenture может сконцентрироваться на создании современных приложений для наших клиентов, опираясь на преимущества облачных сервисов AWS и Red Hat».

Транснациональная компания Cognizant предоставляет услуги в сфере бизнес-консалтинга, ИТ-технологий и аутсорсинга. «Благодаря ROSA, клиенты Cognizant будут обладать интегрированным опытом работы на платформе Openshift в облаке AWS, – отметил Рагхураман Чандрасекхаран (Raghuraman Chandrasekharan), вице-президент Cognizant по доставке услуг и руководитель AWS Business Group. – Предлагая Openshift в облаке AWS, мы позиционируем ROSA, как идеальное решение для тех клиентов, которые хотят делегировать ответственность за инфраструктурные и платформенные сервисы, чтобы полностью сосредоточиться на своих основных бизнес-задачах».

Компания Persistent Systems специализируется на услугах и решениях для цифровой трансформации, модернизации предприятий и разработке продуктов нового поколения. «Мы являемся партнерами Red Hat и AWS, поэтому многие наши клиенты уже используют Openshift в облаке AWS для модернизации критически важных программных систем, – отметил Цзяни Чжан (Jiani Zhang), президент подразделения Persistent Systems, и руководитель направления Alliance and Industrial Solutions. – ROSA ускоряет внедрение и высвобождает ИТ-специалистов за счет более простого и удобного управления развертыванием непосредственно из консоли AWS».

Компания Energie Data Services Nederland (EDSN) занимается разработкой и эксплуатацией национального центра обработки данных в области энергетики, обслуживающего голландских операторов систем передачи и распределения электроэнергии. «Адаптация к меняющимся потребностям клиентов – это для нас повседневная реальность, поэтому нам нужны современные приложения, методология DevOps и очень гибкие возможности масштабирования, – сказал Арвин Шолтен (Arwin Scholten), главный технический директор EDSN. – Для нас ROSA – это сервис, который готов к будущему. С ним нам не надо заниматься постоянным обновлением платформы, управлять нижележащей инфраструктурой или операционными задачами, что высвобождает наших людей и позволяет им полностью сконцентрироваться на том, чтобы создавать больше инноваций и приносить больше пользы нашим клиентам».