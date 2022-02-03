Red Hat расширяет комплексную Kubernetes-платформу, добавляя унифицированное персистентное хранилище данных

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, сегодня объявила, что Red Hat OpenShift Platform Plus, отраслевая Kubernetes-платформа корпоративного класса, теперь поставляется в комплекте с Red Hat OpenShift Data Foundation – набором сервисов для работы с данными, включая программно-определяемое хранилище данных. Таким образом, Red Hat предлагает разработчикам приложений и специалистам DevSecOps функционально законченный мультиклаудный Kubernetes-стек «из коробки». Благодаря OpenShift Data Foundation разработчики получают единую платформу для облачных и on-premise сред с функциями постоянного хранения данных, а специалисты по эксплуатации ИТ-систем – развитые средства управления данными.

Kubernetes на сегодняшний день стал стандартом оркестрации контейнеров и предлагает мощные механизмы для выполнения крупномасштабных соответствующих задач. Однако, чтобы более полно отвечать потребностям компаний в части построения и эксплуатации современных приложений, Kubernetes требуются дополнительные компоненты. Именно это и предлагает платформа Red Hat OpenShift Platform Plus. Она обеспечивает унифицированную и согласованную защиту, безопасность и управление приложениями в кластерах Kubernetes на протяжении всего жизненного цикла, в том числе, с поддержкой разнообразных облачных инфраструктур.

Red Hat OpenShift Platform Plus включает в себя:

●Red Hat OpenShift Container Platform – комплексный фундамент для гибридного облака на базе Kubernetes, который помогает программистам ускорить разработку и доставку приложений, а специалистам по эксплуатации ИТ-систем – гибко и эффективно управлять этими приложениями.

●Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes – обеспечивает безопасность и защиту цепочек поставок ПО, ИТ-инфраструктур и рабочих нагрузок.

●Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes – реализует сквозную наблюдаемость, контроль и управление кластерами Kubernetes в гибридных и мультиоблачных средах.

●Red Hat Quay – представляет собой глобальный и масштабируемый контейнерный реестр для организации конвейеров, которые охватывают различные ИТ-инфраструктуры и проверяют образы на предмет уязвимостей для выявления и устранения потенциальных рисков безопасности.

●Red Hat OpenShift Data Foundation Essentials – обеспечивает унифицированное управление данными контейнеризованных нагрузок на кластерах в гибридных и мультиоблачных средах

С Red Hat OpenShift Platform Plus организации получат единое универсальное решение, функционал и инструменты для оперативного внедрения облачных решений и методологии DevSecOps с охватом компонентов гибридного облака, включая периферийные edge-системы.

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Для современных облачных приложений необходимы кластерные службы управления данными, которые не только обеспечивают унифицированную работу нагрузок в гибридных и мультиоблачных средах, но и способны динамически масштабироваться по мере необходимости. С интеграцией OpenShift Data Foundation в Red Hat OpenShift Platform Plus организации получают единый набор служб данных. Он охватывает все составляющие корпоративного ИТ-ландшафта, где развернуты контейнеры, что помогает предотвратить сегрегацию хранилищ данных.

Последняя версия OpenShift Data Foundation 4.9 получила функции для более быстрой и эффективной разработки и развертывания приложений, такие как:

●Группы пространств имен (namespace buckets) сервиса Multicloud Object Gateway – они решают проблему доступности данных при работе с различными облачными хранилищами с большей гибкостью. Данные могут располагаться в одном месте и одновременно быть доступны в других локациях, где находятся приложения, которым они нужны, причем без копирования данных.

●Шифрование персистентных томов – это возможность управлять и хранить ключи шифрования отдельно от кластера. Обеспечивает улучшенную гранулярность и гибкость, позволяя пользователям использовать свои собственные ключи KMS.

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Доступность

Red Hat OpenShift Platform Plus уже доступна для загрузки. При наличии действующей подписки на Red Hat OpenShift Platform Plus пакет OpenShift Data Foundation Essentials предоставляется бесплатно.

Также уже доступен пакет Red Hat OpenShift Platform Plus с Red Hat OpenShift Data Foundation Advanced, в котором к возможностям OpenShift Data Foundation Essentials добавляются расширенные функции безопасности, поддержка многокластерных рабочих нагрузок, резервное восстановление, а также поддержка автономного и смешанного использования хранилища.