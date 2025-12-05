Cloud.ru вывел в коммерческую эксплуатацию сервисы для защиты данных в облаке

Провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru запустил в коммерческую эксплуатацию сервисы, которые позволяют повысить производительность и надежность ИT-инфраструктуры клиентов. Решения Load Balancer v2, Agent Backup и Disaster Recovery на собственной платформе теперь предоставляются с гарантированным уровнем сервиса (SLA), круглосуточной поддержкой и возможностью масштабирования нагрузки. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Evolution Load Balancer v2 — решение для балансировки сетевого трафика в условиях повышенной нагрузки. Применение балансировщика позволяет увеличивать скорость работы и стабильность сервисов. В отличие от первой версии, обновленный балансировщик поддерживает работу сразу в нескольких зонах доступности. Теперь пользователи могут быть уверены в стабильности работы своих систем, даже в случае сбоев в одной из зон.

Второй сервис, Evolution Agent Backup, позволяет создавать резервные копии виртуальных машин из облаков сторонних провайдеров, то есть превращает облако Cloud.ru в дополнительную зону доступности для хранения копий критически важных данных. Он поддерживает создание как полных копий, так и инкрементальных (только изменений), что значительно экономит время создания копий и место для их хранения. В результате клиент получает геораспределенное решение для обеспечения сохранности данных и возможность восстановления даже в случае полной недоступности своей основной площадки.

Его дополняет решение Evolution Disaster Recovery, за счет которого клиент может оперативно восстановить доступность своей IT-инфраструктуру в облаке Cloud.ru, обеспечив непрерывность бизнес-процессов в случае киберинцидента или другой форс-мажорной ситуации. Пользователи услуги аварийного восстановления смогут гибко настроить частоту копирования и сроки хранения данных, а также параметры целевых виртуальных машин.

Еще один сервис, Evolution Container Security, теперь доступен в режиме публичного тестирования. Он помогает выявлять проблемы безопасности на всех этапах жизненного цикла контейнерных приложений от разработки до эксплуатации, минимизируя риски сбоев.

«Потери бизнеса, не реализовавшего стратегию непрерывной доступности своих ИT-сервисов, измеряются не только в деньгах, но и репутационно. Поэтому спрос на решения для стабильной работы растет. Например, недавно репликацию ключевых ИT-систем в облако Cloud.ru настроил лидер российского fashion-ритейла Melon Fashion Group. Наличие отказоустойчивой инфраструктуры особенно актуально в период сезонных акций и распродаж, когда трафик на сайтах и объем заказов достигают пиковых значений», — сказал директор по развитию бизнеса Cloud.ru Михаил Лобоцкий.