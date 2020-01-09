SberCloud возглавил вице-президент Сбербанка

Новый облачный гендиректор

Должность генерального директора (СЕО) облачного подразделения Сбербанка — компании SberCloud, занял Евгений Колбин, вице-президент и директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка. Об этом CNews сообщили в Сбербанке.

Ранее должность CEO SberCloud занимал Александр Сорокоумов. Как пояснили CNews в компании, Александр Сорокоумов продолжит свою карьеру вне системы Сбербанка.

Евгений Колбин с командой за последние пять лет работы в Сбербанке создал интернет-банк для юридических лиц, который был признан лучшим в Восточной Европе. Новый интернет-банк Сбербанка для корпоративных пользователей также получил награды Global Finance, Red Dot Awards, Financial Innovation Awards, Banking Technology Awards.

Будучи директором дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, Евгений Колбин принял непосредственное участие в создании линейки продуктов дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов и развитии экосистемы небанковских сервисов «Сбербанк Бизнес онлайн».

Михаил Лобоцкий, занимавший ранее в SberCloud должность управляющего директора, продолжит работу в компании в должности заместителя генерального директора, сообщили в компании. На него также буду возложены обязанности по курированию рыночной стратегии компании, продуктовое портфолио и взаимодействие с заказчиками.

Должность директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк» отныне заняла Анна Лоевская, управляющий директор компании, которая присоединилась к команде банка в 2015 году.

Евгений Колбин, CEO SberCloud

Также в банке сообщили, что блоки «Технологии», «Корпоративно-инвестиционный бизнес» и дирекция по развитию экосистемы (SberX) отныне будут совместно курировать развитие бизнеса SberCloud.

О компании SberCloud

Сбербанк запустил собственную облачную платформу под брендом SberCloud в 2018 г. Компания полностью принадлежит Сбербанку через юридические лица «Цифровые технологии» и «Цифровые активы».

SberCloud активно сотрудничает с компанией Yadro (входит в «ИКС Холдинг») на предмет создания облачных продуктов на базе российских аппаратно-программных комплексов. Развитие платформы курирует дирекция Сбербанка по развитию экосистемы (SberX) и департамент инфраструктурных решений (SberInfra).

Облачная платформа Сбербанка позиционируется как решение для госсектора, а также для крупного, среднего и малого бизнеса. Платформа предлагает разнообразные облачные услуги – от хранения данных до облачных приложений. SberCloud гарантирует защищенность своего ЦОДа по Tier III и соблюдение 152-ФЗ.

Начиная с 12 декабря 2019 г. SberCloud запустила в коммерческую эксплуатацию собственный суперкомпьютер «Кристофари», который на момент его анонса в начале ноября 2019 г. сразу же занял первую строчку в рейтинге российских суперкомпьютеров и 29 место в мировом рейтинге суперкомпьютеров Top500.

«Кристофари» разработан специалистами Сбербанка и SberCloud в партнерстве с NVIDIA на базе высокопроизводительных модулей NVIDIA DGX-2 с графическими ускорителями Tesla V100 и ориентирован на работу с алгоритмами искусственного интеллекта. Эффективная производительность «Кристофари» составляет 6,7 PFLOPs (согласно тесту LINPACK), пиковая производительность составляет 8,8 PFLOPs.

Мощности «Кристофари» предоставляются коммерческим заказчикам из облака SberCloud, что является уникальным предложением в секторе крупнейших суперкомпьютеров мира.