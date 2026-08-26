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Timeweb Cloud AI Gateway открыл доступ к 70 моделям через единый API

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, сообщил о росте популярности AI Gateway — сервиса доступа почти к 70 моделям через единый API. В августе число пользователей выросло на 40%. Инструмент поддерживает генерацию изображений, синтез и распознавание речи, а также работу с ИИ-ассистентами для программистов. До конца августа и в сентябре 2026 г. стоимость токенов AI Gateway ниже стандартной.

«Мы видим, как рынок смещается к мультимодельной среде: для разных задач — генерации кода, поддержки клиентов, анализа документов — компании подбирают оптимальную LLM. AI Gateway становится единой точкой входа, централизуя маршрутизацию запросов, управление лимитами и политики безопасности. Сегодня AI Gateway формирует 50% выручки нашего AI-направления», — сказал Илья Копыт, Product Lead Timeweb Cloud.

Бизнес использует AI Gateway для быстрого запуска проектов: от создания ассистентов до генерации контента. Например, сервис востребован у интернет-магазинов — они автоматизируют анализ обращений и ответы клиентам.

В июле в каталоге AI Gateway появились модели OpenAI для синтеза и распознавания речи — GPT-4o mini TTS, GPT-4o mini Transcribe и GPT-4o Transcribe. Для генерации изображений — GPT Image 2, Gemini 3 Pro Image Preview и другие. Это позволяет внедрять голосовые интерфейсы, транскрибацию звонков, а также создавать визуальный контент без настройки отдельных интеграций.

Кроме того, добавлены модели, которые работают локально. Среди них Qwen 3 235B Instruct, Kimi K2.6, GLM 5.2 и другие.

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Сервис совместим с API OpenAI, поэтому подключается без доработок к популярным AI-ассистентам для программистов: Cline, Codex, OpenCode. Достаточно указать в настройках базовый URL и API-ключ.

В августе 2026 г. Timeweb Cloud запустил серию акций для AI Gateway. Новые клиенты сервиса получат скидку 10% в последнюю неделю августа. Действующим пользователям весь сентябрь будут доступны скидки до 15% в зависимости от объема потребления.

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