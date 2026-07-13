Selectel представил ИИ-роутер для централизованной работы с популярными генеративными моделями

Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, объявил о запуске ИИ-роутера — единого сервиса-шлюза для доступа к популярным генеративным языковым моделям. Новое решение включает более 300 популярных ИИ-моделей и позволяет вызывать их через единую точку входа без необходимости строить собственную специализированную инфраструктуру для работы с ИИ-задачами.

Ключевой технической особенностью сервиса является встроенная маршрутизация запросов и механизм автовосстановления: при сбое или недоступности одного провайдера система самостоятельно переключает нагрузку на резервную модель, обеспечивая бесперебойность критически важных процессов. Все запросы и ответы моделей транзитом проходят через ИИ-роутер, не логируются и не используются для дообучения нейросетей. Данные обрабатываются на инфраструктуре Selectel в России, что отвечает требованиям регуляторов.

ИИ-роутер имеет унифицированный доступ через единый мастер-ключ для работы с открытыми моделями семейства DeepSeek, Qwen, GLM, а также другими популярными коммерческими моделями. При этом есть возможность создавать и настраивать отдельные API-ключи для разных команд и проектов в личном кабинете. Подключение сервиса не требует наличия собственной команды ML-специалистов и не имеет сложных технических барьеров. Для интеграции используется привычный API-формат, благодаря чему не требуется переписывать существующий код или переучивать специалистов. Решение подходит для быстрой интеграции ИИ-моделей в работу команд и ускорения внедрения ИИ-приложений.

Сервис предоставляет возможность настройки гибких лимитов по использованию ИИ-моделей с ограничением по бюджету, что обеспечивает контроль расходов и защиту от нецелевого использования. Оплата производится по фактическому потреблению токенов в рамках единого договора и счёта в рублях, что снимает основной платежный барьер для российских компаний. Аналитика и метрики в реальном времени дают детальный мониторинг потребления и доступность моделей, формируя полную картину использования ИИ по моделям и ключам внутри компании.

«ИИ-роутер Selectel является не просто сервисом доступа к ИИ-моделям, а дополнительным инфраструктурным слоем, который обеспечивает централизованное управление подключенными моделями. Кроме того, система обеспечивает устойчивость работы, предотвращая простои важных бизнес-процессов, а также безопасность данных», — отметил Ярослав Павлов, менеджер продукта в Selectel.

В условиях стремительного роста спроса на генеративный ИИ среди компаний Selectel предлагает готовое инфраструктурное решение, устраняющее технические, организационные и финансовые барьеры для внедрения LLM-технологий. Переход к модели «сервис по требованию» позволяет бизнесу быстро масштабировать AI-функции, фокусируясь на разработке продуктов, а не на построении сложных интеграционных механизмов.

Ознакомиться с продуктом и получить доступ к ИИ-моделям можно в панели управления Selectel.