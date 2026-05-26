РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

РТК-ЦОД анонсировал расширение линейки сервисов «Облака КИИ» — услугу Unit-colocation, размещение клиентского оборудования в ЦОД компании с последующим подключением к безопасной облачной платформе.

Как это работает

Новая услуга позволяет заказчикам реализовать гибридную ИТ-архитектуру с опорой на «Облако КИИ» — флагманский продукт РТК-ЦОД, предназначенный для работы с объектами критической инфраструктуры и реализованный на отечественном оборудовании и ПО. Unit-colocation предусматривает размещение клиентского оборудования в монтажных шкафах в зоне внешних подключений (ЗВП) дата-центра — вне пределов аттестованного контура «Облака КИИ», но в пределах контролируемой зоны.

Оборудование подключается к сети передачи данных платформы «Облака КИИ» в соответствии с резервируемой и отказоустойчивой схемой — через коммутаторы сетевого доступа 1 GE и оптические порты от 1 GE до 25 GE, которые обеспечивают вариативность сетевых интерфейсов для клиентских подключений. Такая схема размещения дополнительно повышает уровень связности клиентского оборудования с инфраструктурой «Облака КИИ».

Гибридная инфраструктура, позволяющая сочетать собственное оборудование и защищенное облако, актуальна для государственных организаций и крупного бизнеса из сфер финансов, промышленности, ТЭК, здравоохранения и транспорта, а также для операторов персональных данных.

Порядок подключения

Подключить сервис действующим клиентам «Облака КИИ» поможет аккаунт-менеджер. Новые клиенты, желающие заказать инфраструктуру «Облака КИИ» с Unit-colocation, могут оставить заявку на официальном сайте РТК-ЦОД.

«Наша новая услуга Unit-colocation обеспечивает объединение «Облака КИИ», частных корпоративных сетей и публичных облаков в единую ИТ-инфраструктуру организации. Такая схема гарантирует заказчику отказоустойчивость функционирования его гибридных ИТ-ресурсов и позволяет гибко ими управлять, а также аттестовать информационные системы на соответствие требованиям регуляторов», — отметил Алексей Суравикин, директор продуктового офиса «Перспективные продукты» РТК-ЦОД.