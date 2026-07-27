ИИ сформировал в российском бизнесе новый класс разработчиков: 81% вайбкодеров — не программисты

Исследование «Битрикс24»: стандартом практики де-факто стали агентные среды Claude Code и OpenAI Codex, 72% созданных приложений работают автономно и обслуживают клиентов и коллег авторов. При этом ручной аудит безопасности сгенерированного кода проводят лишь 11%. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Вайбкодинг — создание работающих приложений с помощью ИИ-агентов по текстовому описанию задачи — превратился в России из эксперимента в устойчивую практику разработки со своим стеком, экономикой и типовыми барьерами. «Битрикс24» опросила активных практиков среди представителей бизнеса и выяснила: 81% из них не называют разработку своей основной ролью. Ядро сообщества составляют предприниматели (44%) и руководители (12%), далее идут аналитики (7%), продакт-менеджеры и маркетологи (по 5%). Профессиональным разработчиком по уровню подготовки назвал себя лишь каждый шестнадцатый (6%), а 52% пришли в практику фактически с нуля — с нулевыми навыками программирования или умением править только HTML-разметку.

Практика при этом молодая и интенсивная одновременно: 61% занимаются вайбкодингом меньше полугода, но 62% делают это почти каждый день, а 88% — не реже нескольких раз в неделю. За короткий срок у 69% участников появилось от двух до пяти полноценно работающих проектов, еще у 13% — шесть и более. 72% сообщили, что их приложения функционируют почти без вмешательства человека, а пользуются ими прежде всего коллеги (61%) и клиенты (59%) авторов — то есть созданный «неразработчиками» софт уже находится в реальной эксплуатации и обслуживает чужие задачи.

Инструментальный стандарт сложился вокруг агентных сред: Claude Code используют 55% опрошенных, OpenAI Codex — 54%. Классические редакторы с ИИ-надстройками отошли на второй план — VS Code с AI-расширениями применяют 26%, Cursor — 24%, еще 22% обходятся обычным ChatGPT без среды разработки. Инструменты предыдущей волны занимают нишевые позиции: Google Antigravity — 6%, GitHub Copilot — 4%, Lovable — 3%, Replit — 1%.

Модельный стек мультивендорный: большинство участников применяют несколько LLM параллельно. Лидируют OpenAI (71%) и Claude (58%), за ним — DeepSeek (34%) и Qwen (24%). Российский BitrixGPT применяет почти каждый четвертый (23%) — прежде всего благодаря интеграции в корпоративную экосистему. Gemini или Gemma используют 21%, еще 11% работают с локальными моделями — как правило, из соображений контроля и приватности.

Барьеры практики исследование фиксирует вполне инженерные. Чаще всего процесс «ломается» на том, что ИИ неверно понимает задачу (37%), на сопровождении проекта после запуска (32%) и на безопасности (27%). Среди навыков сложнее всего оказалось довести проект до конца (36%), обеспечить безопасность (33%) и разобраться в архитектуре (32%).

Безопасность при этом остается главным системным риском. 54% участников проверяют сгенерированный код на уязвимости средствами самого же ИИ — то есть делегируют аудит тому же классу инструментов, который этот код создал. Еще 28% не проверяют код вовсе, осознавая риск, 4% не знают, как это делать, и лишь 11% проводят ручной аудит. Среди тех, чьими проектами уже пользуются клиенты, вручную код проверяют только 14%.

Влияние на профессию разработчика участники оценивают радикально: 73% заявили, что вайбкодинг заменил им разработчика, а среди предпринимателей и руководителей эта доля достигает 80%. Одновременно каждый третий (33%) пришёл к противоположному выводу — в сложных задачах без инженеров по-прежнему не обойтись. Меняются и сами практики: 38% стали лучше формулировать технические задания, 37% — «думать как разработчик». Роль профессионального инженера смещается от написания кода к архитектуре, ревью и разбору нестандартных ситуаций.

«Мы наблюдаем повторение истории low-code, но на другой скорости и без порога входа. Разработка перестаёт быть исключительной функцией ИТ-отдела и становится компетенцией владельца процесса. Для ИТ-директоров это развилка: либо практика останется теневой — с кодом, который никто не ревьюит, либо сотрудники получат управляемую среду, где безопасность и контроль качества встроены по умолчанию. Самый дефицитный навык здесь уже не знание синтаксиса, а умение корректно поставить задачу и валидировать результат», — сказал Александр Вартанян, директор по маркетингу «Битрикс24».

В необратимости сдвига участники практически уверены: 39% считают, что будущее, в котором каждый сотрудник самостоятельно собирает мини-приложения под рабочие задачи, уже наступило, ещё 30% ожидают массового перехода к такой практике в ближайшие один-два года. Для ИТ-департаментов это означает, что новая категория разработки возникает снизу и вне их контура — и вопрос смещается с «разрешать или запрещать» на «как управлять».

Ключевые цифры исследования

81% практикующих вайбкодинг не называют разработку своей основной ролью; 52% пришли в практику с нуля. 61% занимаются вайбкодингом меньше полугода, при этом 62% — почти ежедневно. Стандарт инструментов — агентные среды: Claude Code (55%) и OpenAI Codex (54%). 72% созданных приложений работают автономно; ими пользуются коллеги (61%) и клиенты (59%) авторов. Лишь 11% проверяют безопасность сгенерированного кода вручную; 54% доверяют аудит самому ИИ. 80%предпринимателейируководителейзаявили,чтовайбкодинг заменил им разработчика.