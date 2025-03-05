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Вартанян Александр
|05.03.2025
|«Битрикс24» представил ИИ-инструмент, создающий сайты за несколько минут 1
|19.05.2016
|Zebra Telecom расширяет функциональность виртуальной АТС 1
Вартанян Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft 365 Copilot 128 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 489 1
|Google Android 14089 1
|Qsoft amoCRM 109 1
|Apple iOS 7858 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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