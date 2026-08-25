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«Фаберлик» запустил нейросетевой поиск товаров на GPU-инфраструктуре VK Cloud

«Фаберлик», российский производитель и дистрибьютор косметики, парфюмерии и товаров для дома, внедрил интеллектуальный поиск на базе GPU-инфраструктуры VK Cloud. Решение построено на локальной языковой модели с векторным поиском и позволяет находить релевантные товары даже по нетипичным запросам, которые прежде возвращали пользователя на пустую страницу. Об этом CNews сообщили представители VK.

Поиск по каталогу — один из ключевых инструментов конверсии в интернет-торговле. Чтобы система находила товары даже по нестандартно сформулированным запросам, Фаберлик арендовал облачные серверы с GPU от VK Cloud и развернул на них локальную языковую модель Qwen. Система анализирует смысл запроса через векторные представления и сопоставляет его с индексом товарного каталога. Даже если слова не совпадают полностью, модель находит позиции, соответствующие намерению покупателя. Локальное размещение модели позволяет контролировать стоимость обработки запросов и сохранять данные внутри инфраструктуры компании.

Внедрение интеллектуального поиска — часть более широкого перехода компании «Фаберлик» к ИИ-инструментам. Генеративные модели уже применяются в автоматизации процессов маркетинга, работы с документацией и подготовки мероприятий.

«Наша стратегия — делегировать непрофильные задачи надежному партнеру, а высвободившиеся ресурсы направлять на основное направление деятельности. Стабильная облачная инфраструктура позволяет нам внедрять ИИ в рабочие процессы. Это повышает качество наших услуг и улучшает опыт взаимодействия с нашим продуктом для наших клиентов и партнеров», — сказал Валерий Капленко, CIO «Фаберлик».

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Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

«Ритейл с большим ассортиментом и широкой сетью продаж — один из наиболее активных сегментов для GPU в облаке: здесь искусственный интеллект быстро даёт измеримый результат в конверсии. Мы видим, как ритейлеры используют ИИ для интеллектуального поиска, персонализации предложений, ускорения работы с документацией, и создаем под эти задачи индивидуальные решения и готовые инструменты», — сказал директор по облачным сервисам VK Tech Дмитрий Лазаренко.

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