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Сбер Cloud.ru Evolution Cloud.ru Evolution Stack Cloud.ru Evolution ML Inference


  • Cloud.ru представила в 2025 году облачную платформу Cloud.ru Evolution. Это публичное облако, построенное на собственных разработках компании и свободно распространяемых компонентах. Платформа создана и размещена в России, что делает ее независимой от внешних обстоятельств и гарантирует стабильность работы в любой ситуации.
  • Cloud.ru Evolution Stack — это модульная облачная платформа для создания частного, гибридного или распределённого облака с учётом существующего IT-ландшафта компании. ПО отличается надёжностью и отказоустойчивостью при промышленной эксплуатации, так как было протестировано на реальных нагрузках корпоративных клиентов в публичном облаке Cloud.ru Evolution, которое построено на том же технологическом стеке и имеет с дистрибутивом единую кодовую базу. 
  • Cloud.ru Evolution AI Factory – это цифровая фабрика готовых сервисов. Она объединит облачные AI- и ML-инструменты для работы с генеративными нейросетями и управления жизненным циклом приложений на базе AI. Универсальная среда предоставит  спектр возможностей: от обучения моделей до запуска мультиагентных систем. С ее помощью компаниям любого масштаба будет проще разрабатывать AI-агентов и внедрять их в бизнес.
  • Cloud.ru Evolution ML Inference –   облачный сервис для инференса (вывода) больших языковых моделей (LLM) с возможностью разделения графических процессоров (GPU) и гибким подходом к утилизации вычислительных ресурсов. Помимо уже доступных в рамках сервиса Cloud.ru моделей GigaChat бизнес может запускать и развертывать собственные AI-модели и любые ML/DL open source модели из библиотеки Hugging Face на базе облачных GPU в несколько кликов.  

17.04.2025 Cloud.ru анонсировал управляемый сервис для инференса больших языковых моделей в облаке с разделением GPU 2
10.04.2025 Платформенные сервисы от Cloud.ru обеспечат бизнесу максимальную гибкость при работе с большими данными в облаке 1
10.04.2025 Cloud.ru разработает гибридное облако с поддержкой искусственного интеллекта 5
10.04.2025 Cloud.ru выпустит решение полного цикла для работы с искусственным интеллектом в облаке 4
18.03.2025 Cloud.ru запустил платформу для создания частного и гибридного облака 3
03.03.2025 Cloud.ru открыл третью зону доступности и аттестовал платформу Cloud.ru Evolution для работы с персональными данными 1
14.02.2025 В публичном облаке Cloud.ru Evolution появился сервис для создания и управления сетевыми связями 1
26.12.2024 Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось сервисами для обработки данных 1
20.12.2024 Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру 2
16.12.2024 Андрей Зотов -

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

 1
05.12.2024 Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса 2
25.10.2024 Облачную платформу Cloud.ru Evolution протестировали более 30 тысяч клиентов 1
24.10.2024 Cloud.ru запустил сервис по аренде выделенных физических серверов на платформе Cloud.ru Evolution 1
15.10.2024 Cloud.ru подтвердил лидерство среди провайдеров PaaS и IaaS в России в ежегодном рейтинге CNews 1
10.10.2024 Девелоперская компания «Страна Девелопмент» полностью перенесла ИT-инфраструктуру в облако Cloud.ru 1
31.07.2024 В России может появиться услуга страхования от рисков импортозамещения в ИТ 1
27.06.2024 Cloud.ru разрабатывает программное обеспечение, позволяющее компаниям строить частные облачные платформы в своем контуре 3
11.06.2024 Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте? 2
10.04.2024 В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы 1
21.03.2024 Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution 1
12.03.2024 Cloud.ru проведет конференцию облачных технологий GoCloud 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1

Публикаций - 22, упоминаний - 37

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 21
Nginx - Энджайникс 170 2
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 14 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 1
Oracle Corporation 6749 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
i-Free Just AI 33 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Luxms 85 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 125 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 5 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 27 1
Broadcom - VMware - Greenplum 108 1
DeepSeek - ДипСик 40 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1081 2
РЖД - Российские железные дороги 1933 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2461 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 882 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1213 1
Альфа-Банк 1788 1
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
Синара ГК - Sinara Group 103 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 11 1
Страна Девелопмент 5 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 990 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 1
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АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 3 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 19
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12183 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 421 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21055 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2560 3
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 519 3
Docker - Платформа распределённых приложений 348 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1308 3
СалютДевайсы - GigaChat 223 3
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 76 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 2
Node.js - программная платформа - Express.js 107 2
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 34 2
MIND Software - MIND Migrate 11 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 75 2
Meta Platforms - Facebook - Trino 14 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 851 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1017 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 737 1
Logink - Китайская национальная платформа для логистики 2 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 1
Microsoft Office 3792 1
Apple - App Store 2921 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
Oracle Java - язык программирования 3118 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 696 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 1
НКТ - Р7-Офис 399 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Calypso 24 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3276 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 1
Luxms BI 81 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 99 1
OpenAI ChatGPT 379 1
1С:ERP Управление предприятием 580 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
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Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 552 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 204 1
Microsoft 365 Copilot 133 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354175, в очереди разбора - 759475.
Создано именных указателей - 173153.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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