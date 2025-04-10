Cloud.ru разработает гибридное облако с поддержкой искусственного интеллекта

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru анонсировал разработку новой платформы для локального развертывания ИИ-сервисов.

Cloud.ru Evolution Stack AI-bundle – конфигурация платформы Cloud.ru Evolution Stack, оптимизированная под МО- и ИИ-задачи. Решение объединит возможности частного и гибридного облака Cloud.ru с набором инструментов для быстрой и безопасной разработки ИИ-продуктов, обеспечивая полный контроль над данными. Новый продукт будет востребован компаниями из финансового и государственного секторов, операторами облачных ЦОДов, крупным ритейлом и промышленными предприятиями. Планируется, что платформа упростит запуск и масштабирование ИИ-сервисов, снизит для пользователей порог входа в разработку решений на основе искусственного интеллекта и ускорит их внедрение в бизнес.

Cloud.ru Evolution Stack AI-bundle будет включать в себя сервисы для end-to-end ML-разработки и локального развертывания, кастомизации и дальнейшего масштабирования моделей: рабочие окружения для Data Scientists Jupyter Lab; инструменты управления жизненным циклом ML-моделей (обучение, дообучение, инференс); инфраструктурные компоненты: Managed Kubernetes с поддержкой GPU, реестр артефактов, виртуальные машины на базе графических процессоров, высокопроизводительное S3-хранилище и специализированную файловую систему для интеграции с ML-сервисами.

В основе развиваемого продукта — собственные разработки Cloud.ru в сфере ИИ, которые применяются в облачной платформе Cloud.ru Evolution, и свободно распространяемые компоненты. Это позволяет решать ИИI-задачи в гибридном сценарии: например, обучать модели в публичном облаке, а инференс выполнять в частном контуре клиента, либо перенести процесс в публичное облако в периоды высокой нагрузки.

С помощью OSS/BSS-инструментов платформа поддерживает мультитенантную архитектуру, централизованное управление доступом, мониторинг сервисов и определение квот на используемые ресурсы. При необходимости Cloud.ru Evolution Stack AI-bundle может дополняться другими IaaS- и PaaS-сервисами провайдера при создании облачного решения под ключ для использования на уровне всей инфраструктуры клиента. Также существующие варианты поставки Cloud.ru Evolution Stack могут быть дополнены специализированными AI-сервисами из портфеля Evolution Stack AI-bundle.

Платформа для создания гибридного и частного облака Cloud.ru входит в реестр российского программного обеспечения и соответствует требованиям импортозамещения. Планируется, что помимо лицензионного программного обеспечения, разрабатываемая конфигурация будет доступна в составе программно-аппаратных комплексов для ИИ-задач с подписной моделью поставки.

Евгений Колбин, генеральный директор провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru, сказал: «Благодаря новой платформе крупный бизнес и государственные организации смогут использовать AI-сервисы и весь набор инструментов публичного облака Cloud.ru Evolution on-premise. Это дает больший контроль и гибкость в использовании облачных технологий и искусственного интеллекта в различных сценариях, где необходима обработка чувствительных данных. Гибридное облако делает инструменты для работы с AI и разработки AI-агентов доступными и удобными для пользователей из индустрий со сложным регулированием, а также снижает порог входа в применение технологии».