Современные программисты бесполезны в наступающем новом мире. 80% из них придется прокачать навыки, чтобы сохранить работу

Программистам в всем мире уже начали отставать от современных трендов. К 2027 г. 80% из них придется повышать свою квалификацию на фоне трансформации их профессии. Свои коррективы вносит повсеместное внедрение искусственного интеллекта, с которым нужно уметь работать не только пользователям, но и разработчикам ПО.

Век живи, век учись

Разработчикам ПО потребуется срочно пополнить багаж своих знаний в самом обозримом будущем. В сферу создания программного обеспечения, как и во многие другие отрасли, все активнее внедряется искусственный интеллект, и программистам, хотят они того или нет, придется учиться работать и взаимодействовать с ним.

Портал ITPro приводит прогнозы исследовательской компании Gartner, согласно которым уже к 2027 г. 80% специалистов по разработке программного обеспечения должны будут в обязательном порядке повысить свою квалификацию, чтобы соответствовать растущим требованиям генеративного ИИ. Необходимость повышения квалификации можно рассматривать в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку Gartner прогнозирует, что технологии будут играть все большую роль в инженерных задачах.

Как все будет меняться

Аналитики Gartner уверены, что в краткосрочной перспективе инструменты искусственного интеллекта вряд ли сильно повлияют на рост производительности труда программистов – они окажут на него очень скромное влияние. Сильнее других пользу ИИ в написании кода ощутят наиболее опытные программисты – сеньоры, считают в Gartner.

Нейросеть "Кандинский" Чтобы оставаться на плаву и быть востребованным специалистом, программисту придется осваивать ИИ. Других вариантов не остается

В среднесрочной перспективе инструменты ИИ начнут оказывать влияние на инженерию. Обеспечивая полную автоматизацию определенных задач, этот эволюционный период как для технологии, так и для профессии приведет к появлению «ИИ-родной разработке ПО» (AI-native software engineering), в которой большая часть кода будет сгенерирована искусственным интеллектом.

«В эпоху, когда искусственный интеллект становится все более популярным, инженеры-программисты будут придерживаться подхода «ИИ в первую очередь», при котором они в первую очередь будут фокусироваться на том, чтобы направлять инструменты ИИ в наиболее релевантный контекст и с учетом ограничений, необходимых для выполнения конкретной задачи», – сказал Филип Уолш (Philip Walsh), старший главный аналитик Gartner.

Уолш добавил также, что на этом этапе навыки создания подсказок на естественном языке и поиска с использованием технологий дополненной генерации (retrieval augmented generation, RAG) станут важнейшими для инженеров-программистов.

В долгосрочной перспективе отрасль увидит рост в области разработки ИИ, поскольку технология становится более мощной. В Gartner полагают, что организациям понадобится все больше квалифицированных разработчиков для удовлетворения спроса на программное обеспечение ИИ, поскольку темпы внедрения на предприятиях продолжают расти.

Новое поколение программистов

На фоне этого, чтобы оставаться востребованными специалистами, программистам придется повышать свою квалификацию и приобретать навыки работы с искусственным интеллектом, но далеко не в плане отправки запросов нейросетям на написание кода.

«Создание программного обеспечения на базе искусственного интеллекта потребует нового поколения специалистов по программному обеспечению – инженеров по искусственному интеллекту, – сказал Уолш. – Инженер ИИ обладает уникальным сочетанием навыков в области разработки программного обеспечения, науки о данных и ИИ/машинного обучения, которые сейчас востребованы».

Человек или машина

Искусственный интеллект – это не только помощник, но и угроза для современных программистов. CNews неоднократно писал, что разработчики ПО панически боятся быть замененными нейросетями. Нередко это уже происходит – заменяют тех, кого ИИ с легкостью может заменить. К тому же, чем чаще программисты пользуются генеративными нейросетями для написания кода, тем более скудным становится запас его собственных знаний. CNews писал, что в России это особенно заметно.

Но увольнять тех, кто не пользуется ИИ, а развивает и совершенствует его, едва ли станут. Несмотря на мнения многих, что ИИ может снизить спрос на инженеров, Уолш заявил, что эта технология не заменит людей полностью. «Человеческий опыт и креативность всегда будут иметь решающее значение для создания сложного, инновационного программного обеспечения», – сказал он, подчеркнув, что она сильноизменит роль инженеров-программистов.

Все уже началось

Крупные ИТ-компании тоже прекрасно понимают, что им нужны специалисты по искусственному интеллекту. Яркий тому пример – принадлежащий корпорации Amazon облачный сервис AWS. Пока сама Amazon увольняет тысячи человек, AWS, напротив, пополняет свой штат программистами, которые имеют навыки разработки ИИ-программного обеспечения, и предлагают им 31-процентную надбавку к зарплате за наличие такого опыта.

Согласно исследование американской компании Indeed, развивающей одноименный сайт по поиску работы и работников, показало, что навыки ИИ могут обеспечить работникам возможность занять самые высокооплачиваемые должности. Деньги они смогут получать солидные – половина открытых вакансий в США, связанных с разработкой ИИ, предлагают среднюю зарплату в размере $174 тыс. в год (16,9 млн руб. по курсу ЦБ на 11 октября 2024 г.).