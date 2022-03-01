Разделы

Телеком Инфраструктура
|

Сеть длиной в экватор: опыт автоматизации стройки в «Ростелекоме»

«Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, подвел итоги одной из самых масштабных строек в своей истории. Внедрение комплекса цифровых инструментов вона все этапы строительства сети, большая скорость работ и оптимизация бизнес-процессов позволили компании только в 2021 г. проложить более 41 тыс. км волоконно-оптических линий связи.

В рамках реализации федеральных проектов, среди которых «Устранение цифрового неравенства» и «Национальная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», компания «Ростелеком» подключила к сети более 12 тыс. социально значимых объектов, а длина построенных в 2021 г. линий связи превысила длину экватора. Реализовать масштабную программу позволил комплекс цифровых инструментов, состоящий из трех ключевых компонентов: системы умных закупок, автопроверки возможности подключения объекта на этапе планирования, а также автоматизации всего документооборота и отчетности на этапе реализации.

Благодаря внедрению новой системы распределения заказов на работы «Ростелеком» оптимизировал стоимость реализации проектов и ускорил стандартные закупочные процедуры, сохранив высокое качество услуг. Автоматизация проверки технической возможности подключения заказчиков позволила за секунды получить оценку, что повысило уровень удовлетворенности клиентов и на 20% сократило время согласования проектов внутри компании. В дополнение к этому сквозная автоматизация работы с документами (от их формирования, подписания и обмена с контрагентом до подготовки отчетных материалов) — значительно ускорила формальные процедуры, которые часто тормозили бизнес-процессы, сопровождающие строительство.

«“Ростелеком” движется к реализации намеченных стратегических целей до 2025 г., в частности к повышению эффективности в традиционном бизнесе. Автоматизация процессов управления строительства — один из примеров тактических побед. Убежден, что дальнейшие внутренние преобразования станут дополнительным фундаментом для компании как надежного партнера для населения, бизнеса и государства», — сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов.

Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака
Облака

* * *

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор «Tele2 Россия» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим совместно с «Ростелекомом» более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона»

Ericsson прекращает поставки в Россию оборудования для сотовой связи

У МТС проблема: Власти обвинили оператора в необоснованном повышении тарифов

Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном»

Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции

Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Показать еще

Наука

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022