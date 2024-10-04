«Яндекс Лавка» разработала эксклюзивные блюда и коллекцию джиббитсов к выходу мультфильма «Барсукот. Очень зверский детектив» на «Кинопоиске»

Пользователи «Яндекс Лавки» теперь могут заказать готовые блюда и десерты, вдохновленные мультфильмом «Барсукот. Очень зверский детектив» от «Кинопоиска». Сервис разработал эксклюзивное меню специально к премьере мультсериала. Оно уже доступно для клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. А еще в честь запуска мультфильма команда Лавки впервые разработала накопительную механику с подарком внутри приложения сервиса: зарабатывая баллы-желуди, покупатели смогут получить джиббитсы в виде героев истории. Курьер привезет их вместе с основным заказом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Джиббитсы – это украшения, которые можно прикрепить к обуви, рюкзаку или, например, браслету. Чтобы получить джиббитс, клиенту нужно сделать заказ на определенную сумму. Тогда он заработает нужное количество баллов-желудей, и подарок автоматически появится в корзине. В акции участвуют все товары из ассортимента «Лавки», а некоторые из них дают в два раза больше желудей — такие позиции отмечены бейджем. Всего в коллекции 24 вида джиббитсов.

Для каждого города, в котором действует акция, «Лавка» подготовила блюда по авторским рецептам: например, в Москве можно заказать салат с грибами, еловым маслом и запеченным картофелем «Беличье утро», в Екатеринбурге — запеканку с голубикой «Зверское утро», а в Санкт-Петербурге — Червьбургер с сырной котлетой. Блюда Лавка готовит на собственном заводе в Санкт-Петербурге, с помощью региональных локальных поставщиков и на дарккитченах сервиса.

Заказать блюда и другие товары из «Лавки» можно в приложении и на сайте «Яндекс Лавки», а также на онлайн-витринах сервиса в приложениях «Яндекс Еды», «Маркета» и Go. Получить джиббитсы и купить новинки можно также в офлайн-магазине «Лавки» в Москве. Он находится по адресу: 2-я Звенигородская улица, 13с4, рядом с жилым комплексом «Квартал Lucky».