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«Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах

На «Кинопоиске» теперь можно узнать, какая музыка звучит в кадре в данный момент – и при желании послушать ее на «Яндекс.музыке». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В сценах, где играет музыка, в интерфейсе плеера «Кинопоиска» отображается название песни и исполнителя. Подписчики «Плюса» могут отправить заинтересовавший трек в специальный плейлист «Понравилось на Кинопоиске» в своей коллекции в «Яндекс.музыке» и послушать его потом с любого удобного устройства. Это можно сделать даже на телевизоре – накануне в приложении «Кинопоиска» для Smart TV и Android TV появился раздел с «Яндекс.музыкой».

Технология способна распознать как инструментальную музыку, так и песни разных исполнителей, которые играют в фильме или сериале фоном.

«Музыка в кино звучит в самых разных сценах, и у нее есть особенности, которые не слышны нашему уху: например, композиции в фильмах могут быть немного замедлены или ускорены, сами треки могут звучать тише, чем речь героев. Специально для распознавания музыки в видеоконтенте мы улучшили технологию, которая уже работает в “Яндекс.музыке”. Теперь она поможет пользователям легко находить заинтересовавшие их песни, а полученные благодаря ей знания позволят нам лучше понимать предпочтения пользователей и использовать их для улучшения персональных рекомендаций», – сказал Анатолий Старостин, руководитель службы развития технологий в медиасервисах «Яндекса».

Распознавание работает в приложениях «Кинопоиска» для Smart TV, Android TV, в мобильных приложениях на iOS и Android и в веб-версии, а совсем скоро заработает в Apple TV.

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