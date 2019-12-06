«Яндекс» и BBC Studios договорились о показе фильмов и сериалов

BBC Studios и «Яндекс» заключили долгосрочное соглашение о показе фильмов и сериалов BBC в России и СНГ. Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «КиноПоиск HD» получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного контента BBC Studios ежегодно начиная с 2020 года.

Соглашение позволит подписчикам «КиноПоиск HD» смотреть новые драматические и комедийные сериалы и фильмы, а также другие популярные британские проекты из каталога BBC Studios. Кроме того, «Яндекс» получит AVOD-права на более чем 150 эпизодов популярных детских передач и мультфильмов BBC Studios.

Партнерство также включает соглашение о производстве «Яндексом» контента на основе сценарных форматов BBC Studios.

«КиноПоиск HD» также станет эксклюзивной российской площадкой для показа популярного сериала «Доктор Кто» по подписке. Новый сезон сериала выйдет в онлайн-кинотеатре 2 января, на следующий день после премьеры на BBC. Подписчики «КиноПоиск HD» смогут посмотреть на сервисе все 12 сезонов «Доктора Кто».

«BBC Studios хорошо знаком российский рынок. Мы выпускаем здесь лицензионный контент уже много лет и видим, что британские фильмы и сериалы очень востребованы в России и интерес к ним постоянно растет. Мы внимательно подошли к выбору партнёра, который поможет реализовать наши амбиции на российском рынке. Яндекс, с его масштабом, аудиторией и вниманием к качеству контента, идеально подходит на эту роль. Соглашение позволит нам не только удовлетворить спрос российских зрителей на зарубежные премьеры, что является частью нашей стратегии, но и познакомить новую аудиторию с лучшими образцами британской креативности и сторителлинга. Мы рады начать новый этап партнёрских отношений с Яндексом, и я с нетерпением жду результатов, которых мы сможем достичь вместе в ближайшие годы», — сказал старший вице-президент BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке Салим Мукаддам.

«Одна из задач нашей контент-стратегии заключается в том, чтобы регулярно давать подписчикам возможность смотреть лучшие мировые премьеры. Для этого мы постоянно расширяем библиотеку высококачественного зарубежного контента. Благодаря лицензионным отношениям с BBC мы уже стали «домом» для сериала «Доктор Кто» в России. С заключением нового долгосрочного соглашения с BBC Studios мы ожидаем, что скоро сможем порадовать зрителей новыми премьерами мирового масштаба. В рамках этого партнёрства мы также рассматриваем возможность создания контента по сценарным форматам BBC Studios», — сказала контент-директор КиноПоиск HD Ольга Филипук.

«Мы знаем, что в России много преданных поклонников сериала «Доктор Кто», поэтому очень рады сотрудничеству с Яндексом. Здорово, что зрители КиноПоиск HD смогут познакомиться с историями и персонажами увлекательного мира нашего сериала. На сервисе появятся все 12 сезонов — это отличная возможность погрузиться в мир сериала «Доктор Кто» для тех, кто его ещё не смотрел», — отметила Салли де Сент-Круа, директор по франшизе сериала «Доктор Кто».

Британские сериалы пользуются большой популярностью у российских зрителей. Особенно успешны драматические сериалы BBC Studios. Как показало недавнее исследование Mediascope1, «Шерлок» стал одним из самых популярных международных сериалов на федеральных каналах в России за последние три года, возглавив список в 2017 и 2018 годах и заняв второе место в первом квартале 2019 года. На первом месте тогда оказался мини-сериал «Отверженные» по роману Виктора Гюго.