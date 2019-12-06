Безопасность
Как защитить облачную почту от фишинга
Бизнес
Почему бизнес отдает управление лицензиями на аутсорс
ИТ-бизнес
Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

Спецпроекты

«Яндекс» и BBC Studios договорились о показе фильмов и сериалов

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

BBC Studios и «Яндекс» заключили долгосрочное соглашение о показе фильмов и сериалов BBC в России и СНГ. Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «КиноПоиск HD» получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного контента BBC Studios ежегодно начиная с 2020 года.

Соглашение позволит подписчикам «КиноПоиск HD» смотреть новые драматические и комедийные сериалы и фильмы, а также другие популярные британские проекты из каталога BBC Studios. Кроме того, «Яндекс» получит AVOD-права на более чем 150 эпизодов популярных детских передач и мультфильмов BBC Studios.

Партнерство также включает соглашение о производстве «Яндексом» контента на основе сценарных форматов BBC Studios.

«КиноПоиск HD» также станет эксклюзивной российской площадкой для показа популярного сериала «Доктор Кто» по подписке. Новый сезон сериала выйдет в онлайн-кинотеатре 2 января, на следующий день после премьеры на BBC. Подписчики «КиноПоиск HD» смогут посмотреть на сервисе все 12 сезонов «Доктора Кто».

«BBC Studios хорошо знаком российский рынок. Мы выпускаем здесь лицензионный контент уже много лет и видим, что британские фильмы и сериалы очень востребованы в России и интерес к ним постоянно растет. Мы внимательно подошли к выбору партнёра, который поможет реализовать наши амбиции на российском рынке. Яндекс, с его масштабом, аудиторией и вниманием к качеству контента, идеально подходит на эту роль. Соглашение позволит нам не только удовлетворить спрос российских зрителей на зарубежные премьеры, что является частью нашей стратегии, но и познакомить новую аудиторию с лучшими образцами британской креативности и сторителлинга. Мы рады начать новый этап партнёрских отношений с Яндексом, и я с нетерпением жду результатов, которых мы сможем достичь вместе в ближайшие годы», — сказал старший вице-президент BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке Салим Мукаддам.

«Одна из задач нашей контент-стратегии заключается в том, чтобы регулярно давать подписчикам возможность смотреть лучшие мировые премьеры. Для этого мы постоянно расширяем библиотеку высококачественного зарубежного контента. Благодаря лицензионным отношениям с BBC мы уже стали «домом» для сериала «Доктор Кто» в России. С заключением нового долгосрочного соглашения с BBC Studios мы ожидаем, что скоро сможем порадовать зрителей новыми премьерами мирового масштаба. В рамках этого партнёрства мы также рассматриваем возможность создания контента по сценарным форматам BBC Studios», — сказала контент-директор КиноПоиск HD Ольга Филипук.

«Мы знаем, что в России много преданных поклонников сериала «Доктор Кто», поэтому очень рады сотрудничеству с Яндексом. Здорово, что зрители КиноПоиск HD смогут познакомиться с историями и персонажами увлекательного мира нашего сериала. На сервисе появятся все 12 сезонов — это отличная возможность погрузиться в мир сериала «Доктор Кто» для тех, кто его ещё не смотрел», — отметила Салли де Сент-Круа, директор по франшизе сериала «Доктор Кто».

Британские сериалы пользуются большой популярностью у российских зрителей. Особенно успешны драматические сериалы BBC Studios. Как показало недавнее исследование Mediascope1, «Шерлок» стал одним из самых популярных международных сериалов на федеральных каналах в России за последние три года, возглавив список в 2017 и 2018 годах и заняв второе место в первом квартале 2019 года. На первом месте тогда оказался мини-сериал «Отверженные» по роману Виктора Гюго.

Другие материалы рубрики

Bloomberg закрывает свой канал в WhatsApp и переходит в Telegram

Российские хакеры научились читать чужую переписку в Telegram

В России легализовали продажу драгоценностей через интернет

Таинственный хакер потратил на взлом «клона» Bitcoin больше, чем на нем заработал

Сергей Брин и Ларри Пейдж больше не президент и гендиректор Google

В России заблокировали крупнейший фотобанк Shutterstock

Техника

Лучшие кофемашины для дома: выбор ZOOM

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа

Лучшие Full HD проекторы для дома: выбор ZOOM

Обзор жесткого диска WD Gold 4 Тбайт (WD4003FRYZ): золотая середина
Показать еще
Событие месяца

CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом

Более 1,5 тысяч гостей;     100 экспертных докладов;   50 инновационных стендов

Компания месяца

Мы все больше средств направляем на цифровизацию процессов

Алла Антонова

врио ИТ-директора X5 Retail Group

Что нужно знать о цифровизации промышленности Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений