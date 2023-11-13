«Кинопоиск» запустил субтитры для глухих и слабослышащих пользователей

Более чем 100 фильмов и сериалов, включая оригинальные проекты онлайн-кинотеатра, получили расширенные субтитры, которые вместе с речью отражают эмоции персонажей и шумы в кадре. Все будущие проекты онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» будут выходить с такими субтитрами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Полный список фильмов и сериалов с субтитрами для глухих и слабослышащих людей можно найти в подборке. В их числе сериалы «Цикады», «Время “Спартака”», «Кибердеревня», «Пищеблок», «Триггер», «Монастырь», «Надвое», «Фишер», «Вампиры средней полосы», а также фильмы «Треугольник печали», «Джон Уик 4», «Бойцовский клуб», «1+1», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и др.

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Субтитры SDH доступны в веб-версии «Кинопоиска» и в приложениях для iOS, Android и Smart TV.

«Кинопоиск» создает субтитры, консультируясь с представителями сообщества людей с нарушениями слуха, а также привлекает подрядчиков, которые специализируются в этой области. Субтитры SDH для оригинальных фильмов и сериалов «Кинопоиска» создаются на русском языке, но доступны не только пользователям в России. К примеру, зрители в Казахстане и Белоруссии уже могут посмотреть с подобными субтитрами фильмы «Майор Гром: Чумной Доктор», «Гром: Трудное детство», «Мажор в Сочи», сериалы «Мажор», «Метод», «Фандорин.Азазель» и др. Появление субтитров SDH — это начало большой работы по созданию более доступной среды для разных зрителей «Кинопоиска». Количество фильмов и сериалов, адаптированных для слабослышащих и глухих пользователей, будет увеличиваться.