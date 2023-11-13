Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Кинопоиск» запустил субтитры для глухих и слабослышащих пользователей

Более чем 100 фильмов и сериалов, включая оригинальные проекты онлайн-кинотеатра, получили расширенные субтитры, которые вместе с речью отражают эмоции персонажей и шумы в кадре. Все будущие проекты онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» будут выходить с такими субтитрами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Полный список фильмов и сериалов с субтитрами для глухих и слабослышащих людей можно найти в подборке. В их числе сериалы «Цикады», «Время “Спартака”», «Кибердеревня», «Пищеблок», «Триггер», «Монастырь», «Надвое», «Фишер», «Вампиры средней полосы», а также фильмы «Треугольник печали», «Джон Уик 4», «Бойцовский клуб», «1+1», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и др.

Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности
Безопасность

Субтитры SDH доступны в веб-версии «Кинопоиска» и в приложениях для iOS, Android и Smart TV.

«Кинопоиск» создает субтитры, консультируясь с представителями сообщества людей с нарушениями слуха, а также привлекает подрядчиков, которые специализируются в этой области. Субтитры SDH для оригинальных фильмов и сериалов «Кинопоиска» создаются на русском языке, но доступны не только пользователям в России. К примеру, зрители в Казахстане и Белоруссии уже могут посмотреть с подобными субтитрами фильмы «Майор Гром: Чумной Доктор», «Гром: Трудное детство», «Мажор в Сочи», сериалы «Мажор», «Метод», «Фандорин.Азазель» и др. Появление субтитров SDH — это начало большой работы по созданию более доступной среды для разных зрителей «Кинопоиска». Количество фильмов и сериалов, адаптированных для слабослышащих и глухих пользователей, будет увеличиваться.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Sony не продает в Казахстане игры для PlayStation: Их там могут купить россияне

YouTube загоняет пользователей в рекламное рабство. Все приложения, вырезающие рекламу, будут уничтожены

«Яндекс станции» с платной подпиской стали транслировать рекламу, «которую невозможно отключить». Пользователи грозятся продать колонки

В России аномально выросло число бот-атак на онлайн-магазины и аптеки

Минцифры заплатит миллион «белым» хакерам за взлом «Госуслуг»

Минцифры больше не хочет централизованно покупать ПО для госорганов. Деньги закончились, а механизм закупок неэффективен

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Лучшие устройства Dreame на распродаже 11.11: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга
Показать еще