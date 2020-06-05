На «Яндекс.Видео» появилась функция совместного просмотра

На «Яндекс.Видео» появилась возможность совместного просмотра. Теперь люди могут вместе смотреть фильмы, сериалы и видео блогеров, даже находясь далеко друг от друга.

Чтобы устроить киновечеринку, нужно выбрать видео с отметкой «Смотрите с друзьями». По клику на нее откроется страница, куда можно позвать друзей — достаточно отправить им ссылку. Видео для просмотра в компании можно найти в поиске или на «Яндекс.Видео» — например, по запросу «смотрим вместе». Во время сеанса можно общаться друг с другом в чате: обсуждать игру актеров, задавать вопросы и делиться впечатлениями. А если кто-то захочет сделать перерыв, скажем, чтобы сходить за чаем, организатор просмотра может приостановить его для всех участников.

Для совместного просмотра доступен весь контент «Яндекс.Эфира» и несколько тысяч фильмов и сериалов из каталога онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD». Часть контента предоставляется по подписке или за отдельную плату.

Совместный просмотр — не единственный способ общения на «Яндекс.Видео». В прошлом году сервис добавил возможность оставлять комментарии, а не так давно — тематические чаты для любителей видео. За последние пару месяцев количество сообщений в чатах увеличилось вдвое, а число просмотров на «Яндексе» в целом выросло на 50%.