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Ассистент «Алиса» появился в телевизорах Hyundai

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Hyundai представила две новые серии Smart TV с мультимедиа-платформой «Яндекс» и голосовым помощником «Алиса». Напомним, что в начале июня 2020 года крупнейший широкопрофильный дистрибьютор Merlion и известный корейский бренд анонсировали старт продаж умных телевизоров на новой платформе. Hyundai в числе первых брендов выпустил телевизоры с платформой «Яндекс» на российский рынок.

Телевизоры Hyundai с мультимедиа-платформой «Яндекс» работают на базе ОС Android и располагают большими возможностями для развлечений. Смотреть телеканалы, фильмы, сериалы и трансляции и видео любимых блогеров можно на одном экране. В распоряжении пользователей не только эфирные каналы, но и более 200 бесплатных каналов «Яндекс.Эфира», а также доступ к тысячам бесплатных фильмов и сериалов из библиотеки онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» в рамках подписки «Яндекс.Плюс». Smart TV запоминает контент, который смотрит пользователь и, ориентируясь на его интересы, рекомендует похожие новинки.

Кроме того, в Smart TV Hyundai с мультимедиа-платформой Яндекс теперь появился голосовой помощник «Алиса». Она умеет переключать каналы, искать фильмы и ролики на «Кинопоиске», «Яндекс.Видео» и YouTube, отвечать на вопросы, рассказывать новости, управлять «умным» домом и выполнять другие навыки. Просмотр при этом можно не прерывать: помощник выводит информацию поверх видео.

Как и в предыдущих моделях с платформой «Яндекс», в новых устройствах предусмотрен сквозной поиск по всему контенту на Яндекс и возможность голосового ввода, что делает управление телевизорами максимально комфортным. Чтобы ограничить детей от просмотра нежелательного контента, предусмотрена функция «родительский контроль».

Smart TV Hyundai с мультимедиа-платформой «Яндекс» оснащены самыми современными технологиями: четырехядерный процессор, цифровое шумоподавление, DVB-T2/C/S2 тюнеры, встроенные Wi-Fi и Bluetooth. Серия FS5001 - с разрешением HD/FHD, а серия FU7001/3 – с разрешением сверхвысокой четкости UHD и технологией HDR, отвечающей за контрастность и соотношение ярких и темных зон.

Приятный бонус для покупателей телевизоров Hyundai на новой платформе - подписка на «Яндекс.Плюс» сроком три месяца в подарок. Новые телевизоры появятся на складе Merlion уже в декабре 2020 года.



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